阿联酋女性赋权取得显著进展

阿通社迪拜2025年8月20日电 阿联酋在推动妇女赋权方面取得积极进展，已建立起系统、完善的工作机制，旨在提升妇女地位、解决相关问题，并推动其在各领域担任领导职务，从而增强国家在区域和全球层面的竞争力。

阿联酋性别平衡委员会、迪拜妇女基金会等国家机构在此过程中发挥了关键作用。通过与国际知名机构合作，这些机构积极推动阿联酋女性领导技能的发展，支持其在政府和私营部门担任高层职务。

阿联酋性别平衡委员会秘书长穆扎·苏韦迪阁下在接受阿通社采访时表示，委员会正大力推动战略和举措，旨在提高女性在私营部门的参与度和领导岗位比例，营造平衡和包容的工作环境。

苏韦迪阁下指出，委员会与公共和私营部门战略伙伴紧密合作，尤其是与阿联酋人才竞争力委员会“纳菲斯”和“加速实现可持续发展目标第五项目标承诺”倡议的合作。该倡议由国家可持续发展目标委员会和私营部门咨询委员会共同发起，是全球首个针对私营部门的同类倡议，目标是提升女性在领导岗位的比例。

她介绍，已有多家国内外私营企业加入这一倡议，并承诺在2025年和2028年前，将女性在中高层管理岗位的比例提升至至少30%。

苏韦迪阁下强调，这些努力已带来实质成果，女性在私营部门及高管岗位的比例明显提高。她指出，领导层的多元化和平衡不仅有助于促进创新和治理，还能推动构建更具包容性、竞争力和可持续性的经济格局。

根据阿联酋“性别平衡战略2026”，国家将继续缩小性别差距，并进一步提升在全球竞争力报告中的排名。

在最新发布的世界经济论坛《全球性别差距报告》中，阿联酋位居地区首位；在联合国开发计划署《性别平等指数报告》中，阿联酋全球排名第13位、地区排名第一。

迪拜妇女基金会执行董事奈玛·艾哈利阁下表示，女性领导力赋权是基金会的重要战略方向。基金会持续开发并实施培训项目，旨在提升阿联酋女性的领导能力，并通过与国际知名大学和机构合作，帮助其进入国际组织担任领导职务。

她提到，近期实施的项目包括“全球董事会中的女性”、“未来女性领导力SheLeads”以及“赋能Plus女性委员会主席培训”等。