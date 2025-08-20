《发展报告》发布：空中丝绸之路建设成效显著 合作领域持续拓展

阿通社北京2025年8月20日电 据人民日报报道，作为共建“一带一路”的重要组成部分，空中丝绸之路近年来在推进互联互通、深化务实合作方面取得显著进展，正日益成为各国共享机遇、共谋发展的合作桥梁。

据中国民用航空局与国家发展改革委日前联合发布的《空中丝绸之路建设发展报告》（以下简称《发展报告》）显示，截至2025年6月底，中国定期航班客运通航“一带一路”共建国家达61个，货运通航达33个，累计通航共建国家达110个，初步形成覆盖六大经济走廊的空中网络。

中国已与107个共建国家签署政府间航空运输协定，占共建国家总数近七成。自2017年以来，中国与共建国家累计完成航班量155.9万架次、旅客运输量2.0亿人次、货邮运输量595.1万吨，分别占同期国际运输总量的59.3%、59.2%和25.8%。

《发展报告》指出，高质量共建空中丝绸之路的经验可归纳为“四个始终”：始终坚持开放包容、深化互联互通；始终坚持共同发展、促进公平普惠；始终坚持创新驱动、增强发展动能；始终坚持生态优先、推动绿色发展。

在开放包容方面，中国加强与多双边合作机制对接，鼓励更多国家与企业广泛参与；在共同发展方面，坚持共商共建共享，推动发展成果普惠各方；在创新驱动方面，紧抓数字经济等机遇，培育“民航+”新模式；在生态优先方面，推动节能减排技术合作，探索绿色低碳发展路径。

展望未来，《发展报告》明确了三大合作方向：一是夯实合作基础，更好服务共建国家经济社会发展；二是拓展合作领域，聚焦人工智能、绿色发展、低空经济等新兴领域；三是创造美好未来，推动构建发展繁荣、安全畅通、文明互鉴的空中走廊。

民航局发展计划司相关负责人表示，下一步，将大力弘扬丝路精神，坚持共商共建共享原则，以高标准、惠民生、可持续为目标，与共建国家开展更高质量合作，深化利益融合，将空中丝绸之路打造成共享机遇、共谋发展、共筑友谊的空中桥梁，谱写高质量共建“一带一路”新华章。



