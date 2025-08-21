阿联酋核能公司启动毕业生培训项目

阿通社阿布扎比2025年8月21日电 阿联酋核能公司21日宣布启动“毕业生反应堆操作员计划”，旨在培养下一代阿联酋核能领域领导者，持续投资本土人才，以推动该国核能产业发展。

该计划专为工程类专业（如电气、机械和核工程等）的优秀阿联酋毕业生设计，为他们提供系统性的科学知识和实践经验，以获得核电站运营与管理领域的职业机会。申请者将首先在巴拉卡核电站作为现场操作员进行实践培训。表现出色的学员将在三年后接受反应堆运营经理的专业培训。

阿联酋核能公司首席执行官穆罕默德·哈马迪表示，该计划是对阿联酋人才的战略投资，旨在确保巴拉卡核电站的运营符合最高的国际安全标准。他指出，核能产业不仅保障了能源安全，也为本土人才提供了至少100年的稳定就业机会。

据悉，该计划是阿联酋核能公司自成立以来众多教育和培训项目之一。这些项目旨在培养合格的阿联酋专家，以确保巴拉卡核电站未来超过60年的安全运营。该计划与公司现有的“毕业生发展计划”相辅相成。

目前，已有超过1000名阿联酋人受益于阿联酋核能公司的一系列人才培养计划，其中超过70人已获得联邦核监管局颁发的核反应堆运营经理和操作员执照，成为巴拉卡核电站运营团队的骨干力量。