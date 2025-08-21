阿联酋“IACT”公司获国际民航组织正式成员资格

阿通社阿布扎比2025年8月21日电 阿联酋民航总局下属的国际航空咨询与培训公司（IACT）今日宣布，公司已获得国际民航组织（ICAO）“TRAINAIR PLUS”计划正式会员资格，这标志着其发展历程中的一个重要里程碑。

IACT于2020年成为该计划准会员，并在五年内晋升为正式会员，实现了自2016年成立以来设定的战略目标。

这一成就体现了IACT在落实全球航空培训标准、推动阿联酋及国际人才发展方面的承诺，也反映了阿联酋民航总局战略愿景、IACT团队的努力、ICAO秘书处的支持以及阿联酋本地合作伙伴的协作。

阿联酋民航总局局长赛义夫·穆罕默德·苏韦迪表示，获得正式会员资格不仅是机构层面的成功，也是国家成就，进一步巩固了阿联酋在航空安全、培训与创新领域的全球领先地位，并强化了与ICAO的战略伙伴关系。这一地位将使阿联酋能够参与塑造全球航空能力建设的未来，与国家卓越与领导力愿景保持一致。

IACT首席执行官哈立德·贾西姆表示，正式会员资格将使IACT能够在全球航空共同体中发挥更大作用。公司致力于扩大培训项目的覆盖范围、质量和影响力，确保课程保持创新性和前瞻性。这一成就进一步提升了IACT作为区域培训中心的作用，在知识共享、能力建设和航空业可持续发展方面发挥积极影响。