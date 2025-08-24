阿联酋发生超1.2万起WiFi网络入侵事件

阿通社阿布扎比2025年8月24日电 阿联酋政府网络安全委员会24日发出警告，提醒民众谨慎使用不可信的开放免费WiFi网络，称此类网络存在严重安全风险。据统计，今年以来阿联酋已发生超过1.2万起通过此类网络的网络入侵事件。

委员会指出，上述数字约占阿联酋遭受网络攻击总数的35%，表明黑客和网络入侵者正将这些网络作为窃取用户密码、银行信息和个人数据的有效工具。

委员会强调，不安全使用不可信开放免费WiFi网络可能直接导致用户个人和财务信息泄露，因此必须采取先进防护措施，特别是使用可信的VPN应用程序。

据悉，开放网络用户面临多种风险，包括"中间人"攻击。黑客可通过此类攻击读取传输数据、记录通话、将用户重定向至虚假网站，甚至拦截电话通话，还可能在用户不知情的情况下在其设备中植入恶意软件或间谍软件。

阿联酋网络安全委员会主席穆罕默德·哈马德·科威特博士阁下对阿联酋通讯社表示，在英明领导层指导下，阿联酋持续推进建设安全网络空间的开创性努力，保护用户免受日益增长的数字风险，跟上技术发展步伐。这是加强国家数字生态系统信任、增强网络安全文化和安全浏览意识的全面国家愿景的组成部分。

委员会表示，许多用户未能充分认识连接免费WiFi网络的威胁，特别是在咖啡厅、机场、商业中心等公共场所。虽然这些网络在速度和成本方面具有优势，但往往安全保护不足，容易成为诈骗和网络入侵活动的温床。

为确保用户在公共网络上安全浏览互联网，网络安全委员会提出三项重要建议：使用可信VPN应用程序加密数字连接，防止未授权方拦截数据；激活浏览器"安全浏览"功能，避免访问可疑网站；使用开放WiFi网络时避免登录银行账户或个人邮箱等敏感账户。

委员会强调，使用可信VPN应用程序不仅能确保隐私保护，还是在互联且面临频繁入侵威胁的世界中保护数字身份的有效工具，并指出提高意识是应对网络犯罪的第一道防线。

据了解，网络安全委员会已在"网络脉搏"倡议框架内启动每周宣传活动。今年活动第二周以"免费WiFi服务可能暴露个人数据"为主题，旨在提高民众对个人数据保护方法和免费WiFi网络风险的认识，并提供应对各类网络威胁的指导。该活动面向个人和机构，致力于提高网络安全意识，增强网络安全韧性和文化。