迪拜私立教育持续扩张 国际名校落户助力教育多元化

阿通社迪拜2025年8月24日电 随着2025-2026新学年的到来，迪拜私立教育体系迎来显著扩张。全市新增16个早期儿童中心、6所私立学校和3所国际大学，为各个学段的学生提供更为多样化的教育机会。

根据迪拜知识与人类发展局的数据，这些新机构将为学校提供11700个新增学位，为早期教育阶段增加2400多个席位。这不仅能为家长和学生带来更多选择，还将进一步强化迪拜作为全球优质教育目的地的竞争力。

在学校层面，新建的6所学校中，有5所采用英国课程，另有1所开设法国课程。而16家新设的早教中心则提供多样化教育模式，包括幼儿基础阶段（EYFS）、创新课程、蒙特梭利及枫叶熊课程，体现了迪拜教育体系的多元化特征。

在高等教育领域，国际一流学府的落户成为亮点。印度管理学院—艾哈迈达巴德分校在工商管理领域排名世界第27位，贝鲁特美国大学位列全球第237位，沙特阿拉伯的Fakeeh医学院也正式加入迪拜高教版图。

迪拜知识与人类发展局局长阿伊莎·阿卜杜拉·米兰阁下指出，迪拜私立教育在规模、质量和多样性方面持续提升。今年新增教育机构不仅反映投资者对迪拜的信任，也与迪拜2033教育战略高度契合。她强调，这将为学生成长创造更多空间，同时助力迪拜实现经济和社会发展的双重目标。

目前，迪拜共有331个早期儿童中心、233所学校和44所高等教育机构，形成覆盖全面、日益多元的教育体系。