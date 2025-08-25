阿联酋女警官：安全领域的积极贡献者

阿通社阿布扎比2025年8月25日电 在阿联酋，女性是安全和警务领域的积极参与者。在阿联酋英明领导层的支持下，阿联酋女性很早就加入了警队，如今已成为该国安全体系不可或缺的一部分。

得益于从培训到晋升的全面支持，阿联酋女警官如今已成为领导力、专业精神和高效率的典范。她们在现场执法、技术及行政管理等各项任务中均展现出卓越能力。

为适应快速发展的安全形势，阿联酋警察机构为女性提供了专业培训，旨在提升她们在技术、网络犯罪和人工智能等领域的技能，使其能够以高专业水准履行职责。

阿联酋女警官的职业领域不断拓宽，从现场执勤、侦查、网络犯罪调查，到社区预防等。她们担任了警队内的多项高级职务，成为奉献与责任的象征。

内政部雇员幸福管理部主任兼女警理事会主席阿迈勒·萨巴赫博士在“阿联酋妇女日”之际表示，阿联酋领导层的愿景和政府的持续支持，使得女性干部在警务领域的作用日益增强，并能参与到国家未来的建设中。

萨巴赫博士指出，阿联酋女警官目前在警务部门担任领导职务，能够有效参与政策和战略的制定。

女警官的贡献不仅限于专业领域，她们还积极参与社区活动，通过举办讲习班宣传妇女儿童权益、数字安全和犯罪预防知识，以此增强社区凝聚力。

由于其杰出贡献，阿联酋女警官已获得多项国内及国际奖项。她们还积极参与国际执法会议，在国际舞台上展现了阿联酋女性的能力，提升了国家的国际地位。