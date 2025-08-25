阿联酋总统对安哥拉进行国事访问

阿通社罗安达2025年8月25日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下25日抵达安哥拉首都罗安达总统府，开始对安哥拉进行国事访问。安哥拉总统若昂·曼努埃尔·贡萨尔维斯·洛伦索阁下在总统府迎接谢赫穆罕默德总统的到来。

谢赫穆罕默德总统抵达时，安哥拉方面举行隆重欢迎仪式。鸣礼炮21响，谢赫穆罕默德总统与洛伦索总统一同登上检阅台，奏响阿联酋和安哥拉两国国歌，安哥拉仪仗队列队致意。

谢赫穆罕默德总统与安哥拉高级部长和官员互致问候，洛伦索总统则向阿联酋代表团成员表示欢迎。

陪同谢赫穆罕默德总统出访的代表团成员包括：阿联酋副总理兼内政部长谢赫赛义夫·本·扎耶德·阿勒纳哈扬中将殿下，总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬阁下，国家安全委员会最高委员会秘书长阿里·本·哈马德·沙姆西阁下，卫生和预防部部长阿卜杜勒·拉赫曼·穆罕默德·奥维斯阁下，能源与基础设施部长苏海勒·本·穆罕默德·马兹鲁伊阁下，体育部长艾哈迈德·巴勒霍尔·法拉西博士阁下，外贸部长塔尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下，经济与旅游部长阿卜杜拉·本·图克·马里阁下，文化部长谢赫萨利姆·本·哈立德·卡西米阁下，投资部长穆罕默德·苏韦迪阁下以及多名高级官员。