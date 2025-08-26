中国成功发射卫星互联网低轨10组卫星

阿通社海南文昌2025年8月26日电 据央视网报道，北京时间8月26日3点08分，中国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨10组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。