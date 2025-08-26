中国成功发射卫星互联网低轨10组卫星

\u963F\u901A\u793E\u6D77\u5357\u6587\u660C2025\u5E748\u670826\u65E5\u7535 \u636E\u592E\u89C6\u7F51\u62A5\u9053\uFF0C\u5317\u4EAC\u65F6\u95F48\u670826\u65E53\u70B908\u5206\uFF0C\u4E2D\u56FD\u5728\u6D77\u5357\u5546\u4E1A\u822A\u5929\u53D1\u5C04\u573A\u4F7F\u7528\u957F\u5F81\u516B\u53F7\u7532\u8FD0\u8F7D\u706B\u7BAD\uFF0C\u6210\u529F\u5C06\u536B\u661F\u4E92\u8054\u7F51\u4F4E\u8F6810\u7EC4\u536B\u661F\u53D1\u5C04\u5347\u7A7A\uFF0C\u536B\u661F\u987A\u5229\u8FDB\u5165\u9884\u5B9A\u8F68\u9053\uFF0C\u53D1\u5C04\u4EFB\u52A1\u83B7\u5F97\u5706\u6EE1\u6210\u529F\u3002