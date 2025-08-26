阿布扎比港口集团拓展安哥拉业务

阿通社阿布扎比2025年8月26日电 阿布扎比港口集团26日宣布，与安哥拉物流与航运服务监管局签署协议，共同开发统一数字贸易和物流平台，并采购价值约600万美元的30辆卡车和45辆挂车，用于支持在安哥拉的物流业务。

集团同时与安哥拉多家政府和私营机构签署五项初步协议，涵盖海事服务、培训、物流、航空货运和医疗健康等领域。

根据协议，双方将推动建设“JUL”数字统一平台，以期在三年内实现安哥拉贸易与海关体系数字化整合。平台将涵盖港口统一窗口、对外贸易统一窗口及海关管理系统。

阿布扎比港口集团董事总经理兼集团首席执行官穆罕默德·朱马·沙姆西船长表示，此举将助力罗安达打造成为西非重要贸易枢纽。

安哥拉交通部长里卡多·维加斯·德·阿布雷乌则强调，阿布扎比港口集团是安哥拉的重要投资者和战略伙伴。集团此前已承诺在2026年前投资2.5亿美元，重建和扩建“诺图姆罗安达码头”。

新增车队将使集团在安哥拉的运输能力几近翻倍，进一步提升罗安达港作为全国货运主枢纽的地位。该港口承担全国约76%的货物吞吐量，并服务刚果（金）、赞比亚等内陆国家。

此外，集团还与安哥拉交通部、国家海事局及本地企业签署协议，探讨建立海事学院和加强航运合作。在医疗领域，集团与阿联酋“Burjeel控股”合资的“DOCKTOUR”项目将与安哥拉卫生部合作，完善医疗物资供应链。