谢哈法蒂玛殿下：阿联酋女性在“社区年”中发挥核心作用

阿通社阿布扎比8月26日电 妇女总联盟主席、母婴最高委员会主席、家庭发展基金会最高主席“国家之母”谢哈法蒂玛·宾特·穆巴拉克殿下今日表示，阿联酋女性是社会跳动的脉搏，是社会凝聚和持续繁荣的核心。

谢哈法蒂玛殿下在接受阿联酋通讯社采访时说，今年“阿联酋妇女日”的主题是“携手共庆五十载”，旨在表彰阿联酋女性凭借坚韧和毅力所走过的鼓舞人心之路，以及她们在国家全面复兴中发挥的核心作用。

她表示，本次国家盛典与“社区年”倡议同步，凸显了家庭和女性在支持这项国家倡议核心支柱方面的战略地位，也反映了英明领导层在巩固社会价值观和加强国家凝聚力方面的愿景。

谢哈法蒂玛殿下说，阿联酋女性赋权之路是一个开创性的发展模式，也是一个完整的国家成功故事，其篇章年复一年地延续。这条道路以已故国父谢赫·扎耶德·本·苏丹·阿勒纳哈扬殿下所奠定的英明远见为基础，他坚信女性是国家发展进步的基本伙伴。此后，阿联酋英明领导层延续了这一神圣方针，为女性提供了卓越的环境，让她们在各个领域充分参与。

她指出，阿联酋女性取得的开创性成就，是基于长远战略愿景和系统性国家努力的成果。这些努力坚信，女性赋权是对可持续发展的投资，她们的核心作用将促进建设一个富有生产力、团结和全球竞争力的社会。

关于“社区年”的愿景以及阿联酋女性在巩固其价值观和支柱方面的作用，谢哈法蒂玛殿下说：“阿联酋社会是我们繁荣的现在和充满抱负的未来的镜子，也是我们充满意志和成就的鼓舞人心的旅程的写照。” 在阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的领导下，阿联酋通过“社区年”旨在巩固崇高的社会价值观，加强所有将阿联酋视为自己家园的公民和居民之间的团结、互助和积极贡献，以促进国家的领先和进步。阿联酋社会文化和多元化的丰富性为利用这一国家倡议创造了一个理想的机会，以巩固一个值得效仿的全球社会模式。

她补充道，自联邦成立以来，阿联酋就坚信人的发展是国家建设的基石。在已故国父谢赫·扎耶德·本·苏丹·阿勒纳哈扬殿下的远见下，阿联酋建立了对人的投资的综合方针，并在其领导人和人民的决心下，坚定不移地迈向全球领先的道路。今天，在英明领导层的愿景框架内，我们共同努力，建设一个繁荣团结的社会，提升国家在地区和国际上的地位和声誉。

谢哈法蒂玛殿下强调，阿联酋女性过去是、现在仍然是家庭建设和巩固社会凝聚力的有效核心。她表示：“在‘社区年’中，我们坚信女性赋权是对社会凝聚力可持续性和成员间共存的直接投资。”

她还强调，阿联酋具备建设一个强大且繁荣社会的所有要素，宽容、共存、尊重和忠诚的价值观深深植根于这片充满幸福与积极精神的土地上。国家始终致力于赋能年轻人，推动他们取得成就与卓越，同时具备独特的女性赋权经验，为女性提供实现自我价值的机会，开展创新的幼儿教育项目，并为老年人提供全面且可持续的关怀。

谢哈法蒂玛殿下指出，女性有能力在阿联酋社会中发挥预期的积极影响，以实现“社区年”的目标和支柱。女性可以在支持社区服务、志愿活动、巩固共同责任文化、推动集体进步、发展新生代技能和培养人才等方面发挥重要作用，所有这些都是“社区年”的核心支柱。

她解释说，支持和赋权女性一直是阿联酋的坚定方针。我们正在继续实施于2023年启动的“2023-2031年阿联酋国家女性赋权政策”，该政策以“携手迈向明天”为口号，包括建设紧密、团结和支持性家庭以增强女性社会作用；以平衡的方式将女性融入劳动力市场和未来部门；以及发展女性能力和增强其未来技能等重要方向。

谢哈法蒂玛殿下说，家庭是“社区年”中最重要的核心，家庭是发展和进步的支柱，也是孩子们和未来领导人学习崇高价值观的学校，这些价值观是取得开创性成功和成就的起点。她强调，无论环境如何变化，无论未来技术如何发展，这些家庭价值观都将保持坚定不移。

她强调，政府、私营部门和社会各界必须共同努力，增强家庭在社会中的作用，支持所有促进家庭成员间联系的倡议。在英明领导层的指导下，阿联酋不遗余力地实施综合创新战略，以支持家庭和提升社会各阶层。

谢哈法蒂玛殿下还表示，阿联酋女性已成功地在国际舞台上巩固了自己的地位，并以一种光荣的方式在各种国际场合代表着国家，这反映了国家赋权经验的深度。她们在国际机构中担任许多领导职务，这体现了国际社会对阿联酋女性能力和高效处理许多紧迫问题的信任。

她补充说：“我们为阿联酋女性担任许多国际领导职务而感到自豪，例如担任联合国世界旅游组织秘书长、一批国家女性领导人成为2025年世界青年领袖理事会成员、以及担任2021-2022年国际出版商协会主席和国际自然保护联盟（IUCN）主席等。”

她指出，阿联酋女性在国民经济这一全面和可持续发展命脉的活力领域中，扮演着重要和突出的角色。这归功于英明领导层提供的全面赋权环境，以及对其能力的坚定信念。

她解释说，阿联酋女性在创业、管理、投资和商业领域证明了她们的才能，并与男性一起，在许多支持国内生产总值的杰出公司和实体中发挥主导作用。此外，她们在航天、先进技术和人工智能等战略部门的杰出表现，也反映了阿联酋女性赋权经验的成熟。

她提到了阿联酋女性在体育领域的突出影响力和表现，以及她们在地区和国际舞台上取得的许多杰出成就，以及对所有国家体育倡议的参与。

谢哈法蒂玛殿下在这一国家庆典之际，向阿联酋女性和社会传递了一个信息：家庭是建设和发展的支柱，而女性是这个家庭的命脉和新一代的创造者。在“社区年”中，我们寄希望于阿联酋社会的每一个家庭，支持我们的国家优先事项，建立一个强大的社会，为我们的发展进程做出积极和可持续的贡献，并坚持我们崇高的价值观和丰富的文化遗产，为各个领域的未来领导人做好准备。

她表示，她相信女性有能力支持“社区年”的所有倡议，并发挥重要作用，使其取得成功。50多年来，阿联酋女性在充满抱负、成就和辛勤工作的鼓舞人心旅程中取得了举世尊敬的成就。今天，她们将继续这一鼓舞人心的旅程，以忠诚和奉献精神，培养出对社会有益和积极的新一代。

她强调，女性在维护家庭中发挥着关键和核心作用，家庭是社会的基本支柱，也是其团结和互助以服务国家和保护其成就的基础。

谢哈法蒂玛殿下说：“在‘社区年’中，我们自豪地回顾我们神圣联邦进程中取得的成就，携手合作，增强我们的团结和社区凝聚力，巩固共同责任的文化，并满怀信心地展望一个充满机遇和所有卓越与成功要素的未来。”



