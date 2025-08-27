阿布扎比国家石油公司与印度石油公司签署液化天然气长期供应协议

阿通社阿布扎比2025年8月27日电 阿布扎比国家石油公司（ADNOC）于27日宣布，已与印度最大的综合性能源企业——印度石油公司有限公司（IndianOil）签署了一项为期15年的液化天然气（LNG）长期销售协议。根据该协议，ADNOC每年将向印度供应100万吨液化天然气，主要来源于鲁韦斯液化天然气项目。

此次签署标志着此前双方签订的主要条款协议正式转化为具有法律效力的销售合同。ADNOC表示，该协议将进一步巩固其在全球特别是亚太地区液化天然气市场中的地位，强化其作为可靠天然气供应方的国际声誉。

根据协议内容，供应的液化天然气可运往印度全国任一港口，以支持印度日益增长的能源需求，增强其能源安全。预计到2029年，印度石油公司将成为ADNOC在液化天然气领域的最大客户，年采购总量达220万吨，其中120万吨来自达斯岛项目，100万吨来自鲁韦斯项目。

ADNOC营销高级副总裁拉希德·马兹鲁伊表示，与印度石油公司签署长期协议，体现了阿联酋与印度在能源领域紧密而稳固的合作关系。他指出，依托世界级的鲁韦斯项目，ADNOC将持续提供低排放液化天然气，以满足全球不断增长的能源需求，为工业和家庭用能提供保障。

据介绍，鲁韦斯液化天然气项目目前正在阿布扎比鲁韦斯工业城建设中，计划于2028年实现商业运营。ADNOC已通过与多家国际客户签署长期供货协议，预售出项目年产能960万吨中的超过800万吨，显示出全球市场对其低排放液化天然气的强劲需求。

鲁韦斯项目是中东地区首个使用清洁能源驱动的液化天然气出口设施，预计将成为全球碳排放强度最低的液化天然气工厂之一。项目将广泛应用先进技术及人工智能解决方案，以提升安全水平、减少排放并提高运营效率。

项目建成投产后，将配备两条年产能各为480万吨的液化生产线，总年产能将达到960万吨，使ADNOC现有液化天然气产能从目前的600万吨提升至1500万吨，实现产能翻番。

此举也彰显了2022年签署的《阿联酋—印度全面经济伙伴关系协定》所带来的积极成果，进一步深化了两国在能源及贸易领域的双边合作。



