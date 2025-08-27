阿布扎比自行车俱乐部将赴俄参赛

阿通社阿布扎比2025年8月27日电 阿布扎比自行车俱乐部宣布，其运动员将参加9月1日起在俄罗斯举行的自行车赛。该赛事为期12天，共设12个赛段，涵盖成年组和23岁以下组。

阿布扎比自行车俱乐部执行董事纳希拉·哈伊利阁下表示，俱乐部始终注重积极参与区域及国际赛事，旨在帮助运动员提升技战术水平，积累经验，力争在俱乐部及国家队层面实现优异成绩。

他介绍，俱乐部近期签入多名新选手以充实阵容，其中包括曾在业余组表现突出的拉希德·布卢什，他的出色技术能力受到俱乐部管理层认可。

他指出，俱乐部正推进一项战略计划，着力加强与国际及区域协会和俱乐部的合作。目前已与葡萄牙一支大型车队展开深入磋商，计划在近期达成战略合作协议。

据悉，俱乐部将在未来参加15场以上本地赛事，并组织多项社区赛。今年夏季“阿布扎比体育”活动期间，俱乐部已举办赛事，吸引了300余名不同群体参赛者。

哈伊利表示，俱乐部还安排运动员参加与国际自行车联盟及世界顶级车队合作的境外训练营。其中，瑞士举办的体验项目吸引青年选手艾哈迈德·马格布尔、法拉赫·纳伊米和曼苏尔·曼苏里参加。该项目由阿联酋自行车联合会和阿布扎比体育理事会协调实施。

此外，俱乐部23名不同年龄段选手近期在土库曼斯坦完成了为期20天的训练营，六名选手则参加了欧洲青年国际环赛。