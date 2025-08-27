阿联酋国家媒体办公室主席赞扬妇女在国家发展中重要作用

阿通社阿布扎比2025年8月28日电 在阿联酋妇女节之际，阿联酋国家媒体办公室主席兼阿联酋媒体委员会主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布蒂·阿勒哈迈德阁下强调了阿联酋女性在国家发展中的重要作用。

阿勒哈迈德指出，阿联酋女性已成为塑造国家未来和推动全面进步的重要伙伴。她们以奉献和创新著称，在建设知识型经济和提升国家国际地位方面作出积极贡献。

他强调，阿联酋在妇女赋权方面取得的突出进展，离不开阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的高度重视和战略远见。殿下始终将妇女赋权作为国家发展的核心组成部分，使女性成为制定国家政策的关键力量。

阿勒哈迈德特别向妇女总联盟主席、母婴最高委员会主席、家庭发展基金会最高主席“阿联酋之母”谢哈法蒂玛·宾特·穆巴拉克殿下致以崇高敬意，赞扬其在推动妇女事业和提升国际地位方面的卓越贡献。他指出，谢哈法蒂玛殿下持续的支持与睿智远见，通过一系列举措大大增强了阿联酋女性的社会参与度。

他表示，阿联酋妇女节不仅是表彰女性贡献的重要时刻，也凸显她们作为连接传统与未来的桥梁作用。阿联酋女性既坚守民族价值观，又勇于推动创新和可持续发展。

阿勒哈迈德最后总结说：“今日的阿联酋女性不仅是成就与卓越的象征，更是可持续发展的关键力量，是国家将梦想化为现实的鲜活例证。”