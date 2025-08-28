阿联酋总统访埃引发埃及媒体广泛关注

阿通社开罗8月28日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下周一对埃及的友好访问，以及他与埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西阁下的会晤，引发埃及媒体广泛关注。此次访问成为埃及媒体报道的核心事件，占据了各大报纸头条、新闻网站深度分析版面以及本地电视广播的专家访谈。

据中东通讯社报道，此次访问是一个重要的战略里程碑，其时机和内容都具有深远的政治意义。

埃及各大媒体普遍认为，阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下对埃及的访问是一个核心里程碑，它反映出埃阿两国兄弟情谊的深度，并体现了两国在所有政治、经济和发展层面坚固的战略伙伴关系。

埃及《第七天周刊》(Youm7)对此次访问进行了细致描绘，重点报道了两位领导人就加强各关键领域双边合作前景进行的友好会谈。该报配发照片，反映了会晤期间的友好氛围，特别是两位领导人在新阿拉曼市海滩共进早餐的场景，这深刻象征着两国领导人和兄弟人民之间深厚的人文和兄弟情谊。

《祖国报》指出，此次访问传递了相互支持的信号，认为两位领导人在新阿拉曼市的会晤再次确认了双方在地区问题上的共同立场，以及致力于深化战略合作以服务两国人民利益的意愿。

埃及官方媒体《消息报》则将此次访问视为埃阿关系坚固和强大的新证据，并指出两位领导人在新阿拉曼市的会晤反映了双方在地区问题上，特别是在努力实现地区稳定方面，所达成的政治共识。

《金字塔报》以更深远的战略视角看待此次访问，强调这是开罗与阿布扎比之间全面和一体化伙伴关系的生动体现。该报指出，此次会晤反映出两国在最高层就应对各种阿拉伯和国际问题持续进行密切协调和磋商，这使得两国成为塑造该地区未来的核心参与者。

埃及媒体普遍认为，此次访问反映出埃及对阿联酋及其领导层的深刻赞赏，认为其是地区发展和稳定进程中的战略伙伴。埃及各界精英和民众也认为，两国关系建立在深厚的兄弟情谊和悠久的密切合作历史之上，是基于相互尊重和利益一致的典范。

媒体还普遍认为，这一兄弟联盟是支持包括巴勒斯坦问题在内的各项阿拉伯事业的坚实支柱。报道强调，两国在加沙局势上观点一致，并认为有必要加强阿拉伯国家的联合努力，以阻止局势升级和实现稳定。

报道最后指出，此次访问反映了两国深厚的兄弟情谊，以及两国领导人致力于继续进行联合协调，以服务于最高阿拉伯利益，并维护地区安全与稳定。

