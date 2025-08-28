阿联酋与澳大利亚非石油贸易额增长33.4%

阿通社阿布扎比2025年8月28日电 阿联酋外贸部长塔尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下会见了阿联酋澳大利亚商业理事会，探讨如何协助私营部门有效把握《阿联酋—澳大利亚全面经济伙伴关系协定》（CEPA）所带来的机遇。

本次会谈旨在推动充分落实双方于2024年11月签署的该协议。目前，相关批准程序正在推进，协议预计将于近期正式生效。

泽尤迪博士阁下在会议中强调，澳大利亚是阿联酋的重要贸易伙伴。2024年，双方非石油贸易额超过42亿美元，而2025年上半年已达30.3亿美元，同比增长达33.4%，创下新高。

他表示，阿联酋致力于深化与澳大利亚的贸易与投资关系，为未来共同增长与繁荣奠定基础。

泽尤迪指出：“阿联酋是澳大利亚在中东的首要贸易与投资伙伴，全球排名第20位。”

他补充道：“本次讨论重点围绕如何赋能私营企业，充分利用全面经济伙伴关系协定的政策优势，进一步促进双边贸易与投资合作。” 他表示，协议正式生效后，将通过降低关税、消除贸易壁垒、扩大市场准入，为企业、投资者和创业者提供广阔发展空间。预计至2032年，双边贸易额有望从2024年的42亿美元增至100亿美元。

作为澳大利亚与中东和北非地区国家签署的首个自由贸易协定，该协议对阿联酋外贸战略意义重大，助力扩大其全球贸易伙伴网络。

协议为双方带来广阔增长潜力。当前，阿联酋已有超过300家澳大利亚企业活跃于建筑、金融服务、农业、教育等多个领域。

此外，阿联酋还与澳方签署了一项促进和保护投资协定，以及五份涵盖可再生能源、基础设施、人工智能、矿业和农业的谅解备忘录，旨在加快关键领域的资本流动。

目前，澳大利亚向阿联酋出口产品种类丰富，包括氧化铝、煤炭、钢材、肉类、乳制品和海产品等。

全面经济伙伴关系协定是阿联酋国家增长战略的重要支柱之一，目标是到2031年将国家贸易总额提升至4万亿迪拉姆。

截至目前，阿联酋已与涵盖中东、非洲、东南亚、南美和东欧等地区的多个国家签署类似协定，覆盖全球约四分之一人口。阿澳协议目前正处于两国批准阶段，预计将于近期正式生效。