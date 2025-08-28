沙迦国际机场迎来“Fly Cham”首航

阿通社沙迦2025年8月28日电 沙迦国际机场宣布，自今日起正式开通叙利亚“Fly Cham”航空公司往返沙迦的航班，此举体现了沙迦机场作为区域和国际航空枢纽的重要地位，并为旅客提供更多出行选择，彰显机场持续拓展航线网络、加强与兄弟国家航空联系的努力。

首航航班抵达沙迦机场时，受到隆重欢迎。沙迦国际机场管理局客户服务部主任艾哈迈德·哈穆迪博士、“Fly Cham”航空公司商务总监哈姆迪·哈拉夫，以及双方多位负责人和管理人员出席欢迎仪式。

根据安排，“Fly Cham”将每周运营5趟大马士革至沙迦的定期航班，使用空中客车A320机型，同时还将每周运营2趟阿勒颇至沙迦的航班。

沙迦国际机场管理局主席阿里·萨利姆·马德法表示：“‘Fly Cham’开通沙迦航线是沙迦机场拓展发展历程中的重要一步，将进一步加强我们在阿联酋与叙利亚之间不断增长的航空出行需求上的响应能力。”

“Fly Cham”首席执行官穆萨·彼得罗斯表示，开通新航线是公司扩展航点网络、增强地区市场影响力的战略性举措。他指出，选择沙迦机场彰显对其作为国际综合枢纽地位的信任，沙迦机场基础设施现代、服务质量高，可为旅客提供顺畅而优质的出行体验