阿布扎比国家石油成功完成11.6亿迪拉姆配售

阿通社阿布扎比2025年8月29日电 阿布扎比国家石油公司29日宣布，成功完成对旗下阿布扎比国家石油公司物流与服务有限公司（ADNOC L&S） 约2.22亿股股份的机构配售，总价值达11.6亿迪拉姆，占公司已发行股本的约3%。

阿布扎比国家石油表示，此次配售体现了其持续致力于为股东创造长期可持续价值，并推动旗下上市公司股票纳入摩根士丹利资本国际（MSCI）指数的战略。交易完成后，ADNOC L&S 自由流通股比例将从约19%提升至22%，有助于提升流动性并扩大股东基础。

该公司预计，此次配售将为 ADNOC L&S 的潜在MSCI指数纳入铺平道路，进一步提升本地及国际投资者对其作为全球能源海运物流领军企业的认知与关注。

自2023年6月在阿布扎比证券交易所上市以来，ADNOC L&S 保持强劲增长，股东总回报率超过170%。2025年上半年，公司实现创纪录业绩，营业收入同比增长40%，息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增长26%至27亿迪拉姆。2024年底，公司EBITDA已达42亿迪拉姆，较上市时几近翻番。

目前，ADNOC L&S 拥有价值955亿迪拉姆的长期合同收入支撑，业务战略聚焦多元化和稳健性。公司目标在2025年实现最高可达20%的营收增长和中位数水平的20% EBITDA增长。覆盖该公司的17家本地及国际金融机构一致给予“买入”评级。

此外，公司更新了2025年指引，将年度股息分配提高5%，达到10.53亿迪拉姆。

此次配售获得来自海湾地区及国际机构投资者的强劲需求，订单总额约为目标发行规模的7倍，簿记建档仅用约4小时完成。最终定价为每股5.25迪拉姆，折让幅度为区域二级发行市场史上最低。

阿布扎比国家石油此前已成功推动“阿布扎比国家石油天然气”“阿布扎比国家石油钻井”和“阿布扎比国家石油分销”等子公司股票纳入MSCI指数，这些公司上市后日均成交量提升约5倍，外资持股比例增长超过两倍，分析师覆盖度提升40%以上。

阿布扎比国家石油集团首席财务官哈立德·扎阿比表示：“我们非常高兴地宣布 ADNOC L&S 配售成功，发行规模达11.6亿迪拉姆，获得了本地及国际投资者的高度关注，订单规模超额认购约7倍。这一成果印证了我们对为股东创造长期可持续价值的承诺，也有助于实现公司纳入全球指数的战略目标。”

ADNOC L&S 是阿布扎比国家石油的海运和综合物流服务平台，业务覆盖能源产业价值链各环节，为全球50多个国家的逾100位客户提供安全、高效、可靠的物流解决方案。公司自有船队超过340艘，每年另租赁船舶逾600艘，持续保障全球能源供应安全与高效。

凭借这一优势，公司在推动阿布扎比国家石油整体增长战略和阿联酋能源转型进程中发挥着重要作用，同时助力阿布扎比巩固全球航运和物流枢纽地位。