TAQA配电公司与阿尔达尔签署战略合作协议 助力阿布扎比可持续社区建设

阿通社阿布扎比2025年8月29日电 阿布扎比国家能源公司（TAQA）旗下TAQA配电公司与阿尔达尔地产集团28日签署战略合作协议，共同支持在阿布扎比开发可持续、综合性的社区项目。

该协议由TAQA配电公司首席执行官奥马尔·哈希米与阿尔达尔项目公司首席执行官阿德尔·布雷基签署。

根据协议，双方将评估在阿尔达尔基础设施项目组合中的合作机会，重点提升公共设施服务水平和长期运营效率，惠及阿布扎比居民。

TAQA配电公司将发挥其在基础设施开发各阶段的丰富经验，涵盖电力和供水的临时及长期解决方案、基础设施设计评估、私有公用事业网络的建设支持，以及创新、可持续和节能技术的应用与整合。

双方还将通过部署先进的数字化工具和分析手段，提升公用事业服务的成本效率和整体管理水平。

奥马尔·哈希米表示：“这项协议使我们能够与阿布扎比重要的开发合作伙伴携手，提供可靠且面向未来的基础设施，以满足酋长国不断增长的人口需求。我们将依托卓越的运营能力、可持续实践以及以客户为中心的公用事业服务，支持阿尔达尔打造高质量、互联互通的社区。这一合作反映了我们对支持国家优先事项的持续承诺，并为阿布扎比各地社区带来实实在在的价值。”

阿德尔·布雷基表示：“作为阿布扎比政府的重要合作伙伴，阿尔达尔致力于确保酋长国始终是全球最具吸引力的居住、工作和旅游目的地之一。关键基础设施的建设至关重要，在与TAQA的合作下，我们将交付更加一体化、高效和可持续的项目，服务于所有在阿布扎比生活的人们。”

协议同时为公用事业服务引入数字化创新铺平了道路，包括状态监测、预测性维护和基于数据的性能管理。这些能力将有助于实现长期基础设施的可靠性、成本优化和客户满意度，支持阿尔达尔未来项目打造包容、充满活力和互联的社区。