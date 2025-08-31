2025年上半年阿印非石油贸易额同比增长逾三成

阿通社孟买2025年8月31日电 阿联酋与印度正致力于扩大《全面经济伙伴关系协定》的受益范围，使更多行业共享双边合作成果。

在对印度孟买进行正式访问期间，外贸部长塔尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下与印度商业和工业部长皮尤什·戈亚尔举行会谈，并与多位商界人士交流。双方重点讨论如何进一步利用协定优势，为尚未充分受益的行业提供更大市场准入便利。该协定自2022年5月生效以来，已成为促进双边贸易和投资往来的重要动力。

泽尤迪博士还出席了与物流、农业、医疗和科技等领域官员的会议，并参加由印度工业联合会、印度工商联合会（FICCI）和印度工商联合会（ASSOCHAM）共同组织的圆桌会议，就优先事项和合作方向交换意见。

泽尤迪博士表示，阿印战略伙伴关系稳固，持续对话有助于深化跨境合作。他指出，今年上半年，两国非石油贸易额达376亿美元，同比增长33.9%，显示出协定在推动经贸关系方面的重要成效。

在访问期间，他还听取了“Bharat Mart”项目介绍。该项目位于迪拜杰贝阿里自由区，由迪拜环球港务集团运营，将为印度制造商和出口商拓展中东、非洲和欧洲市场提供便利。

此外，他还与制药和食品行业代表就出口表现、挑战与合作前景进行了探讨，并出席了与印度工商界的晚宴。