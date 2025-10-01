阿联酋与澳大利亚全面经济伙伴关系协定正式生效

阿通社阿布扎比2025年10月1日电 阿联酋与澳大利亚宣布，两国全面经济伙伴关系协定（CEPA）已于今日正式生效。这一协议将开启双边经济合作新阶段，拓展商品与服务贸易流动，强化私营部门作用，并推动双方在共同重点领域的投资。

根据协议的目标，自实施之日起，阿澳非石油类双边贸易额将从2024年的42亿美元提升至2032年每年超过100亿美元。

数据显示，2025年上半年，两国非石油贸易额已达30.3亿美元，同比增长33.4%。协议的实施将进一步推动这一增长势头，减少不必要的贸易壁垒，便利商品与服务进入市场，并为投资与合作建立坚实框架，从而扩大重点领域的机遇。

外贸部长塔尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下表示，阿联酋与澳大利亚全面经济伙伴关系协定的实施，是深化和强化两国经济合作的重要一步，将为合作与增长开辟新路径。他指出，该协议不仅巩固了双方贸易关系，还将吸引在可再生能源、基础设施、粮食安全和科技等关键领域的新投资。

阿联酋是澳大利亚在中东地区最大的贸易伙伴，位列其全球第20大贸易伙伴。这一协议也是澳大利亚与中东和北非地区国家签署的首个贸易协定。

目前，阿澳双边投资规模约为140亿美元，约300家澳大利亚企业在阿联酋市场开展业务，涉及多个行业，为两国经济关系的进一步增长奠定坚实基础。

全面经济伙伴关系协定计划是阿联酋经济战略的重要支柱，旨在到2031年将该国非石油贸易额提升至4万亿迪拉姆，并使经济总量翻倍，突破8000亿美元。

阿澳协议是阿联酋已完成的31项协定之一，旨在加强贸易联系，扩大阿联酋企业进入全球主要市场的机会。