人工智能与先进技术委员会审议阿布扎比数字战略

阿通社阿布扎比2025年10月1日电 在阿布扎比王储兼阿布扎比执行委员会主席谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下出席下，阿布扎比副酋长谢赫塔赫农·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日主持召开了阿布扎比人工智能与先进技术委员会会议。

会议审议了《阿布扎比政府数字战略2025—2027》，目标是在2027年使阿布扎比成为全球首个全面依托人工智能运行的政府。会议还回顾了人工智能领域的全球最新发展，以及阿布扎比在人工智能与先进技术相关项目、投资和科研方面的最新进展。

谢赫塔赫农殿下对阿布扎比政府为公务员开展人工智能应用培训项目表示赞赏，同时也高度评价了提升社会公众对人工智能使用认知的社区计划。他强调，这些举措使社会能够共同参与数字化转型进程，推动阿布扎比巩固其作为创新与先进技术之都的地位，这一方向与阿联酋在未来产业中强化经济作用的国家优先事项保持一致。

他强调，委员会将继续按照阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的愿景，支持未来产业和先进技术的发展。委员会通过制定并实施与人工智能技术、投资和科研相关的政策与战略，配合阿布扎比战略目标，致力于把阿布扎比建设成为该领域投资、合作和高端人才的集聚中心。同时，阿布扎比将通过投资和应用最新技术，巩固其作为全球领先者的地位，实现发展目标，提升社会生活质量。这一方向与以创新和知识为核心的国家未来愿景高度契合。

会议还探讨了利用最新技术改善公共服务、提升社会生活质量的机遇，并审视了人工智能领域的全球趋势与投资机会。与会成员还就阿布扎比人工智能的未来愿景展开讨论，包括吸引全球领先的人工智能企业、引进顶尖人才、提升国际竞争力等方面。

此外，会议听取了阿布扎比多家国家重点机构的最新项目和举措介绍，包括阿布扎比发展控股公司（ADQ）、阿布扎比国家石油公司（ADNOC）、政府赋能局以及穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学（MBZUAI）。

自2024年1月成立以来，人工智能与先进技术委员会一直致力于提出针对性政策，为人工智能应用营造有利环境，支持科研与创新，并推动公共部门与私营部门及国际机构合作，加速人工智能技术在阿布扎比的推广应用。



