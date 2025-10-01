技术创新研究院推出“Manarat”系统 支撑未来量子计算机

阿通社阿布扎比2025年10月1日电 阿布扎比先进技术研究委员会（ATRC）下属的应用研究机构——技术创新研究院（TII）宣布，在量子计算专用高速电子领域取得重要突破，推出全新定制化控制电子平台“Manarat”。

这一新平台被视为未来高性能量子计算机的关键支撑，有望推动医疗、能源等多个行业的深刻变革。

量子计算机被广泛认为是未来最具颠覆性的技术之一，能够解决当今最先进超级计算机仍难以处理的复杂问题。但要实现规模化发展，需要对量子比特（Qubits）这一核心单元进行极高精度的控制。

凭借“Manarat”，技术创新研究院展现了对10个量子比特进行极高精度控制的能力，为大规模量子系统成为现实奠定了基础。

“这一成果的核心在于我们能够以非凡的精度操控量子系统，”技术创新研究院（TII）首席执行官纳吉娃·阿拉吉博士表示。“‘Manarat’是通向大规模量子技术的重要一步，并进一步巩固了阿布扎比在全球量子竞赛中的领导地位。”

量子控制电子系统堪称量子计算机的“神经系统”，通过传递超高速信号来操控脆弱的量子态。借助“Manarat”，研究院打造出一个能够在小于100皮秒（一万亿分之一秒）的精度下同步多块电路板的系统，这是执行复杂量子运算的基本条件。

除了性能优势之外，“Manarat”还具有显著的经济效益。与现有商业化方案相比，其成本节省至少五倍，从而加快了实验进度，并让更多科研人员能够更广泛地使用先进量子能力。

此次发布标志着技术创新研究院长期战略的基础性时刻，该战略旨在打造涵盖硬件、控制电子、软件与应用的全栈量子计算平台。这也凸显了阿布扎比在具有全球影响力的关键新兴技术领域，提升自主能力的坚定承诺。

