尼日利亚科吉州船难致至少26人遇难

阿通社阿布贾2025年10月2日电 尼日利亚南部科吉州尼日尔河发生一起船只倾覆事故，造成至少26人死亡。

当地消息人士说，事故发生时，船只载有商贩从科吉州伊巴吉地区前往邻近埃多州伊洛希的一个集市，途中在河中翻覆。目前，遇难人数可能进一步增加。