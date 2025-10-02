尼日利亚科吉州船难致至少26人遇难

\u963F\u901A\u793E\u963F\u5E03\u8D3E2025\u5E7410\u67082\u65E5\u7535 \u5C3C\u65E5\u5229\u4E9A\u5357\u90E8\u79D1\u5409\u5DDE\u5C3C\u65E5\u5C14\u6CB3\u53D1\u751F\u4E00\u8D77\u8239\u53EA\u503E\u8986\u4E8B\u6545\uFF0C\u9020\u6210\u81F3\u5C1126\u4EBA\u6B7B\u4EA1\u3002\u5F53\u5730\u6D88\u606F\u4EBA\u58EB\u8BF4\uFF0C\u4E8B\u6545\u53D1\u751F\u65F6\uFF0C\u8239\u53EA\u8F7D\u6709\u5546\u8D29\u4ECE\u79D1\u5409\u5DDE\u4F0A\u5DF4\u5409\u5730\u533A\u524D\u5F80\u90BB\u8FD1\u57C3\u591A\u5DDE\u4F0A\u6D1B\u5E0C\u7684\u4E00\u4E2A\u96C6\u5E02\uFF0C\u9014\u4E2D\u5728\u6CB3\u4E2D\u7FFB\u8986\u3002\u76EE\u524D\uFF0C\u9047\u96BE\u4EBA\u6570\u53EF\u80FD\u8FDB\u4E00\u6B65\u589E\u52A0\u3002