穆迪高管：阿联酋巩固可持续金融枢纽地位

阿通社迪拜2025年10月2日电 穆迪评级董事总经理兼可持续金融全球主管拉胡尔-戈什表示，阿联酋正稳步巩固其作为可持续金融枢纽的领先地位。他指出，阿联酋在绿色创新方面的探索已不再局限于传统能源，而是拓展至先进产业与新兴技术。

戈什在世界绿色经济峰会期间接受阿联酋通讯社采访时强调，数据中心是能源消耗大户，随着投资规模不断扩大，该行业的用电需求可能增长至目前的五倍。他同时指出，人工智能在减排方面潜力巨大。国际能源署预测，若能加快应用，未来十年全球排放量有望减少5%甚至更多，这将成为绿色转型的关键动力。

他表示，阿联酋的绿色创新正延伸至低碳钢、低排放水泥以及高效节能的数据中心。他还提到，马斯达尔在绿色债券发行方面取得积极进展，而迪拜环球港务集团则在本地区率先发行蓝色伊斯兰债券，用于港口基础设施建设和海洋污染治理。戈什强调，金融部门正引领可持续金融工具的创新。

他指出，推动经济可持续转型需要巨额投资，涵盖新资源开采、电力传输与分配、储能电池以及电动汽车和热泵等电气化技术。据估算，中东和北非地区所需投资规模相当于国内生产总值的约4%。戈什呼吁政府、投资者、私营企业与银行携手合作，加快进程，把机遇转化为切实成果。

戈什补充说，投资者越来越倾向于选择既具盈利性又具可持续性的项目。将财务回报与环境效益结合，将使这些项目在本地和全球市场都更具吸引力。