阿联酋向博茨瓦纳提供紧急医疗援助

阿通社阿布扎比2025年10月2日电 阿拉伯联合酋长国向博茨瓦纳共和国紧急提供医疗援助，以应对博茨瓦纳总统杜马·博科于2025年8月宣布的医疗紧急状态。

此举体现了阿联酋在国际团结方面的坚定立场。阿联酋向博茨瓦纳交付了91吨药品和基本医疗物资，以支持该国在日益加大的压力下运行的医疗体系。

阿联酋与博茨瓦纳关系紧密。为支持博茨瓦纳政府和人民应对这一艰难局势，阿联酋领导层指示相关部门派遣一架载有紧急医疗物资的飞机，协助提升博茨瓦纳医院和医疗中心的救治和服务能力。

这批援助正值博茨瓦纳卫生部门因基本医疗物资严重短缺而进入紧急状态之际。由于全球需求增加和成本上升，当地公共医疗机构已出现药品严重短缺，尤其影响到需要紧急救治的患者，其中包括慢性病患者。

援助物资将有助于缓解短缺，确保博茨瓦纳各类医疗机构医疗服务的持续性。

阿联酋驻博茨瓦纳非常驻大使马哈什·赛义德·哈梅利接收了这批医疗物资，并将其移交给博茨瓦纳代理卫生部长劳伦斯·奥基迪策阁下。他指出，此次举措彰显了阿联酋支持博茨瓦纳卫生部门应对挑战的承诺。

他强调，这一行动反映了两国和两国人民之间深厚的友谊与合作关系，展现了阿联酋的人道主义精神以及支持有需要群体的坚定方针。

奥基迪策阁下对阿联酋的慷慨援助表示衷心感谢，并强调该举措对保障医疗服务和提升博茨瓦纳满足医疗需求的能力具有重要意义，尤其是在药品和基本治疗资源短缺的情况下。

他指出，这一合作体现了国际团结与协作在应对突发公共卫生挑战中的重要性。

此次物资旨在支持阿联酋在非洲大陆持续开展的人道主义努力，帮助各国卫生体系应对危机。非洲一直是阿联酋援助关注的重点地区，这也凸显了阿联酋与非洲国家之间稳固的关系。

阿联酋对博茨瓦纳政府和卫生部在协助援助物资抵达方面的建设性合作表示高度赞赏，并重申将继续支持与博茨瓦纳的可持续发展与人道主义伙伴关系，以促进博茨瓦纳人民的健康与福祉。