奥马尔·苏尔坦·奥拉马：阿联酋已成全球AI领导典范

阿通社阿斯塔纳2025年10月3日电 在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席，阿联酋人工智能、数字经济及远程工作应用国务部长奥马尔·苏尔坦·奥拉马阁下出席在首都阿斯塔纳举行的“数字桥2025”论坛。

作为论坛的重要环节之一，奥拉马还参加了人工智能咨询委员会会议，与来自各国政府的高级官员及全球人工智能和数字化转型领域专家共同交流。

奥拉马在致辞中强调，人工智能是推动治理模式变革、提升公共和私营部门效率的重要支柱，将为社会福祉带来积极影响。他指出，在阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下和副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下的远见指导下，阿联酋率先实施全面的国家人工智能战略，成功将人工智能转化为发展的主要驱动力，使国家成为全球未来科技枢纽的地位。

他赞扬阿联酋与哈萨克斯坦之间的紧密合作与战略伙伴关系，认为这将有助于利用科技打造更可持续的未来。他同时高度评价哈萨克斯坦在全球人工智能领域的先行地位，指出这将推动双方在科研、治理、交通及加速数字化等方面的合作。

奥拉马强调，两国共享以人才培养和人工智能创新合作为核心的共同愿景，坚信青年人才是国家最宝贵的财富。

“数字桥2025”是哈萨克斯坦最重要的国际科技论坛，于10月2日至4日在阿斯塔纳举行，吸引了来自100多个国家的6.7万余名与会者、逾1000名演讲嘉宾、500多家初创企业及500多名投资人和企业家。论坛议题涵盖人工智能、区块链、健康科技、教育科技、物联网、增强与虚拟现实、农业科技、网络安全、电子商务和航天科技等多个领域。

据了解，阿联酋与哈萨克斯坦保持着战略合作关系。去年，两国签署了22项双边协议，总额超过50亿美元。阿联酋已成为哈萨克斯坦在贸易、能源和交通领域的首要阿拉伯合作伙伴。