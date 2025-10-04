伊拉克大使：阿联酋是地区重要战略伙伴

阿通社迪拜2025年10月4日电 伊拉克驻阿联酋大使穆扎法尔·穆斯塔法·朱布里博士近日表示，伊拉克与阿联酋关系深厚稳固、根基牢固，建立在兄弟情谊与共同利益的基础之上。

朱布里大使是在迪拜出席伊拉克侨民大型文化庆典活动期间发表上述讲话的。他指出，近年来，伊阿两国关系在政治与经济等领域均取得显著进展。双方高层互访频繁，体现了两国领导人致力于深化双边合作的共同意愿。

他特别提到，伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏达尼阁下近期访问阿联酋，受到阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的热情接待，此访充分反映了两国在多项地区与国际议题上的高度理解与协调。

朱布里透露，目前阿联酋与伊拉克双边贸易额约达400亿美元，显示出两国经济合作的实力与伙伴关系的稳健发展。

他还指出，阿联酋居住着约5万名伊拉克侨民，此外还有约5万名持外国国籍的伊拉克裔居民。在阿联酋各类教育机构中，目前约有9000名伊拉克学生就读。

朱布里表示，两国间每周约有97个航班往返于阿联酋与伊拉克各城市之间，大大便利了人员往来，促进了双边在经贸、旅游与文化领域的交流。

朱布里大使强调，伊拉克始终将阿联酋视为地区重要的战略伙伴，期待未来双方在更多领域实现更深层次的合作与融合，造福两国人民。