“BRIDGE峰会”携手Meta推动创意经济发展

阿通社迪拜2025年10月5日电 在筹备将于12月在阿布扎比举行的“ BRIDGE峰会”之际，这一全球规模最大的媒体、内容与娱乐产业盛会宣布与全球科技公司“Meta”签署战略合作协议，旨在赋能内容创作者与企业，推动创意经济的可持续增长。

此次合作是在“BRIDGE峰会”主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布蒂·阿勒哈迈德阁下与副主席贾迈勒·卡阿比博士率团访问Meta迪拜区域总部期间达成的。访问期间，代表团与Meta多位高级主管进行了会谈。

首届“BRIDGE峰会”将于12月8日至10日在阿布扎比举行，预计吸引逾6万名参与者、400位国际演讲嘉宾，举办300场活动，涵盖内容产业的七大专题领域，成为全球媒体、内容与娱乐行业中最具规模与整合性的国际平台。

根据协议，Meta将在峰会期间发挥核心作用，举办思想领袖论坛、互动工作坊及多平台活动，运用其在增强现实、虚拟现实、行为数据分析和数字互动领域的先进技术，为与会者带来创新体验与互动内容，助力提升对新媒体工具及数字创新前景的理解。

此项合作体现了“BRIDGE”战略的核心方向——汇聚全球媒体、数字科技与创意平台领域的主要力量，构建具有全球影响力的交流枢纽，推动“内容经济”的发展，打造更具影响力与多样化的内容生态体系，促进跨文化交流与全球联通。

此次合作将通过整合Meta的全球平台资源与“BRIDGE”在行业聚合与协作方面的优势，为内容创作者与创新者提供全新机遇，促进知识共享、拓展国际影响力，推动全球内容生态的协同发展。

阿卜杜拉·阿勒哈迈德阁下表示，创意经济是阿联酋国家经济体系的重要支柱，是提升生活质量与推动未来发展的关键动力。阿联酋领导层始终高度重视这一领域，坚信创新与创意在建设现代社会和知识型可持续经济中的核心作用。

他强调，阿联酋致力于为创意群体提供完善的立法与投资环境，通过一系列激励政策与创新孵化体系，使创意理念转化为推动未来发展的标杆项目，进一步巩固阿联酋在全球创意经济领域的领先地位。

他指出，“BRIDGE”与“Meta”的合作体现了“BRIDGE”打造全球化生态体系的愿景，即帮助媒体、内容与娱乐从业者获得创新工具与国际合作渠道，增强竞争力与影响力。他强调，这一产业已成为经济与文化增长的重要基础设施，助力阿联酋巩固其“全球创意与未来产业中心”的地位。

他最后表示，“Meta”参与“BRIDGE峰会2025”彰显了大会的宏大愿景与使命，即汇聚全球内容经济的关键参与者，打造一个融合互动的平台，让这一新兴经济成为青年、投资者、创业者与创意人才的汇聚中心。

Meta公司非洲、中东和土耳其地区全球合作总监穆恩·巴兹表示，与“BRIDGE”携手合作为创作者与创新者提供了有意义的成长与交流机遇。她指出，BRIDGE的使命与Meta推动人类沟通未来的愿景高度契合，双方都致力于赋能新一代创意人才。

她说：“‘BRIDGE峰会’是帮助内容创作者拓展受众、建设繁荣社区的理想平台。这一合作也体现了Meta推动数字内容经济创新发展的承诺，助力行业迈向更广阔、更具影响力的未来。”

此次访问Meta总部期间，举行了一场工作会议，出席人员包括“BRIDGE”主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布蒂·阿勒哈迈德阁下、副主席贾迈勒·卡阿比博士以及执行董事玛丽亚姆·本·法赫德。

Meta方面的与会者包括：Meta公司非洲、中东和土耳其地区全球合作总监穆恩·巴兹，中东和北非公共政策主任巴斯玛·阿玛里等。

目前，“BRIDGE峰会2025”的注册与参会报名已在官方网站开放，网址为www.worldmediabridge.com