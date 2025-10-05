迪拜商会代表团访问爱尔兰深化经贸合作

阿通社都柏林2025年10月5日电 迪拜商会代表团近日对爱尔兰首都都柏林进行正式访问，旨在与爱尔兰公共和私营部门探讨共同的商贸与投资机遇，进一步巩固两地工商界的经济伙伴关系，为多个战略领域的增长与合作开辟新空间。

此次访问由迪拜商会组织，代表团由迪拜商会董事会主席苏尔坦·本·赛义德·曼苏里阁下率领，随行人员包括迪拜商会总干事穆罕默德·阿里·拉希德·卢塔阁下以及多位迪拜工商界领袖。该访问是增长走廊倡议的一部分，旨在加强迪拜与全球市场之间的经贸与投资合作。

代表团在访问期间与多家爱尔兰政府和私营机构举行了一系列会议，探讨在若干优先经济领域的合作前景。会谈机构包括爱尔兰企业局、都柏林商会、爱尔兰战略投资基金以及爱尔兰投资发展局。

此外，代表团还与多家知名创新与创业中心探讨合作机会，包括爱尔兰领先的创业孵化中心“Dogpatch Labs”，该中心汇聚250多家本地科技企业，负责运营爱尔兰国家加速器计划；“Guinness Enterprise Centres”，一家为120多家初创企业提供支持的非营利性创新中心，专注通过创新加速初创企业成长；以及隶属都柏林大学学院、由爱尔兰政府和欧盟共同资助的创新孵化平台“NovaUCD”，该中心已支持超过550家初创企业早期发展。

迪拜商会董事会主席苏尔坦·本·赛义德·曼苏里阁下表示，迪拜正持续巩固其作为全球领先商业枢纽的地位，通过与包括爱尔兰在内的主要国际市场建立战略伙伴关系，致力于为迪拜与世界各国之间的贸易与投资注入新的动能，推动全球工商界实现可持续增长并创造更多优质投资机会。

会议期间，迪拜商会向爱尔兰企业介绍了其为在迪拜设立和扩展业务提供的全方位支持，包括协助企业对接潜在合作伙伴和客户、促进联合投资项目以及推动两地工商界合作。会议还重点介绍了迪拜在数字经济领域为爱尔兰创业者提供的投资机遇。

双方讨论了在金融投资、融资服务、运输与物流、风险投资、数字产业、创新与先进技术等多个领域加强合作的途径。迪拜代表团还向爱尔兰方面展示了迪拜在相关行业的广阔潜力及所能提供的直接支持，以吸引更多爱尔兰投资流向迪拜，并帮助迪拜企业拓展爱尔兰市场，实现互利共赢。

数据显示，2024年迪拜与爱尔兰之间的非石油贸易额达到41亿迪拉姆，同比增长20%。仅在2025年上半年，就有62家爱尔兰企业加入迪拜商会会员，使截至2025年上半年，注册在该会的活跃爱尔兰企业总数增至460家。