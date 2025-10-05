阿联酋民航总局在蒙特利尔发布多项人工智能创新项目

阿通社阿布扎比2025年10月5日电 阿拉伯联合酋长国民用航空总局在加拿大蒙特利尔举行的国际民用航空组织第42届大会期间，于阿联酋国家馆举办的“人工智能实验室”活动中推出多项创新项目。这些项目采用先进的人工智能技术，旨在支持和发展民航业并提升该局的运营效率。

出席项目发布仪式的嘉宾包括经济与旅游部长、民用航空总局董事会主席阿卜杜拉·本·图克·马里阁下，以及民航总局总干事赛义夫·穆罕默德·苏韦迪阁下。多位官员及阿联酋代表团成员共同出席了在国际民航组织大会期间举行的活动。

这些项目旨在开发一系列专用人工智能平台，以支持该局在不同业务领域的工作。其中包括：一款面向全体员工的通用人工智能助手、一款为飞行员和专业人员提供航空导航信息的虚拟助手、一款用于简化人力资源系统与人才招聘流程的智能助手，以及一套面向国际民航安全要求合规性的智能平台。

项目内容还包括：利用人工智能技术撰写专业工作文件、建立可与内部系统集成的智能交互式出勤监控平台，以及开发可通过电子邮件安全高效运行的AI智能工具。

这些创新举措体现了阿联酋民用航空总局在推动创新与数字化转型方面的坚定承诺，致力于打造一个充分运用人工智能技术的智慧工作环境，以提升民航服务质量与数字化水平，优化各相关方的体验，并助力国家在基础设施与航空服务领域的发展战略。