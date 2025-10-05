阿联酋与土库曼斯坦深化经贸合作 第二届商务论坛在沙迦举行

阿通社沙迦2025年10月5日电 第二届阿联酋—土库曼斯坦商务论坛在沙迦工商会举行。与会各方就加强两国在传统与可再生能源、物流服务、农业与畜牧业及基础设施建设等领域的经贸与投资合作进行了探讨，旨在推动双方共同发展愿景，促进可持续增长。

论坛由阿联酋商会联合会主办，旨在开拓两国经济合作新前景，聚焦一系列具有潜力的投资机会，进一步深化两国工商界之间的战略伙伴关系。

阿联酋商会联合会副主席、沙迦工商会主席阿卜杜拉·苏尔坦·奥韦斯阁下，阿联酋商会联合会秘书长哈米德·穆罕默德·本·萨利姆阁下等出席活动。来自两国的众多商界人士、政府官员及企业代表参加了论坛。

奥韦斯在致辞中表示，举办本次论坛体现了两国在明智领导指导下共同致力于提升经贸关系的意愿。阿联酋视土库曼斯坦为中亚地区的重要伙伴。沙迦工商会愿为土库曼斯坦商界及企业在阿联酋设立业务提供全方位支持和便利，助其充分利用阿联酋优越的投资环境和战略区位优势，拓展区域及全球市场。

他指出，贸易数据充分体现了两国合作的坚实基础。阿联酋与土库曼斯坦的非石油外贸额从2019年的2.23亿美元大幅增长至2023年的12.6亿美元以上，凸显了阿联酋作为土库曼斯坦通向全球市场的重要贸易门户的地位。

土库曼斯坦工商会主席梅尔詹·尤尔杜耶夫阁下表示，两国关系正处于持续上升的发展轨道，这体现了两国领导层深化合作的真诚意愿。土库曼斯坦经济多元化步伐加快，对外开放程度不断提升，农业、畜牧业、交通运输及物流等领域蕴藏着丰富的投资机遇。他邀请阿联酋投资者积极考察土库曼斯坦市场，并参加即将举行的国际石油与天然气大会暨展览会以及建筑、工业、化工与能源发展国际展览会等活动。

贾拉加耶夫在发言中指出，两国之间的深厚关系与互信为双边合作提供了坚实支撑。他高度评价商务论坛在将战略愿景转化为务实合作方面发挥的重要作用。

论坛期间，阿联酋外贸易部介绍了该国综合投资体系及其优越的营商环境和竞争优势，展示了阿联酋作为全球领先投资目的地的吸引力。土库曼斯坦方面也介绍了面向私营部门的投资机会。

活动还包括参观沙迦工商会常设本地工业产品展。土库曼斯坦代表团对沙迦多样化的工业发展和产品质量表示赞赏。

论坛最后举行了多场双边商务洽谈会。两国企业代表围绕建立有效合作机制、挖掘重点行业投资机会及未来项目合作潜力进行了深入交流。双方一致表示，将共同推动两国经贸关系迈向以创新与共同利益为基础的更高层次经济融合。