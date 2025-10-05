“扎耶德慈善跑”里约站圆满收官 阿联酋选手勇夺五枚奖牌

阿通社里约热内卢2025年10月6日电 “扎耶德慈善跑”今日在巴西里约热内卢圆满落幕，为2025—2026赛季的第二站赛事。本届赛事吸引了来自世界各地的3000多名跑者参赛，其中包括200多名来自阿联酋的选手。现场气氛热烈，充分展现了这项全球性活动所倡导的奉献、团结与仁爱精神。

作为该赛事首次亮相南美洲的站点，阿联酋选手表现出色，在总计12枚奖牌中获得5枚——其中包括1枚金牌、2枚银牌和2枚铜牌；东道主巴西选手则获得7枚奖牌。

颁奖仪式由阿联酋驻巴西大使谢里夫·伊萨·苏瓦迪主持，赛事组委会主席、退役中将穆罕默德·希拉勒·卡阿比以及里约热内卢多位地方官员共同出席。

里约站进一步巩固了“扎耶德慈善跑”作为全球领先的人道主义体育盛事的地位，延续其通过已故建国之父谢赫扎耶德·本·苏尔坦·阿勒纳哈扬崇高遗产，在各国之间搭建友谊与交流桥梁的使命——这一遗产根植于慷慨、团结与人类情感纽带之中。

本届赛事的全部善款将捐赠给巴西知名非营利机构（Rio Solidario），用于帮助弱势儿童、妇女及家庭，彰显了赛事将体育转化为希望与人道行动平台的宗旨。

在5公里男子组比赛中，阿联酋选手包揽前三名：拉希德·纳克比获得金牌，萨乌德·扎阿比获得银牌，赛义夫·阿拉维获得铜牌。

在10公里男子组比赛中，阿卜杜拉利-布阿扎维摘得银牌，奥贝德·努艾米获得铜牌。

赛事组委会主席、退役中将穆罕默德·希拉勒·卡阿比表示，他为“扎耶德慈善跑”里约站的成功举办深感自豪。他说：“我们为本届赛事在公益影响力和组织水准上取得的卓越成绩感到骄傲。公众的热情参与充分体现了‘扎耶德慈善跑’在国际舞台上的崇高地位。巴西站是我们三大新国际目的地中的重要里程碑，继上月北京站之后，下一站将于2026年5月在布达佩斯举行。”

他补充说：“自2001年创办以来，这项赛事始终以慷慨奉献的精神为基石，不断推动其发展与成功，彰显了阿联酋在国际人道事业与全球合作中的引领作用。‘扎耶德慈善跑’已成为阿联酋致力于奉献与各国人民团结互助的象征。”

里约站赛事在宣布下一站——阿布扎比站的筹备工作后圆满落幕。阿布扎比站计划于2025年11月29日举行。赛事组委会邀请所有热爱运动与公益的人士踊跃报名参加这一具有国家与人道意义的盛会，并确认“扎耶德慈善跑”官方网站现已开放报名通道。