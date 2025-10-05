阿联酋加快清洁能源布局 迈向2050碳中和目标

阿通社阿布扎比2025年10月5日电 阿拉伯联合酋长国正不断巩固其在全球清洁能源版图上的领先地位。在英明领导的远见指引下，阿联酋将可持续发展确立为国家战略核心，通过本国机构与国际能源企业的高质量投资，稳步迈向2050年实现碳中和的目标。

国际能源领域专家一致认为，阿联酋对清洁能源的投资已不再只是发展选项，而是一项确保经济持续增长的战略必需，使该国成为塑造全球可持续能源未来的重要伙伴。

西门子中东及阿联酋首席执行官赫尔穆特·冯·施特鲁夫表示，世界正处于关键十字路口，加快可再生能源的整合已迫在眉睫。他指出，实现无碳排放的清洁未来，不仅依赖于可再生能源解决方案的推广速度，更取决于如何有效利用科技来支撑能源体系的转型。他强调：“科技已不再只是实现目标的工具，而是推动前行的引擎，使我们能够优化能源系统，减少碳排放，为世界提供更清洁、更可持续的能源。”

冯·施特鲁夫高度赞扬阿联酋的远见和在清洁能源基础设施及能源系统数字化领域的实际行动，认为阿联酋通过一系列具有全球示范意义的项目树立了行业标杆。他指出，应继续以数据驱动的智能数字解决方案为支撑，保持这种发展势头，打造具备高度灵活性和快速适应能力的能源体系。

施耐德电气能源管理执行副总裁弗雷德里克·古德梅尔认为，阿联酋的清洁能源转型不仅是基础设施的升级，更是以创新、灵活与共荣为特征的新时代的开端。

他表示，阿联酋的独特之处在于其长远战略视野，通过融合智能技术、加强跨行业协作，国家正构建一个高效、可及、包容的能源未来。“清洁能源不仅是技术转型，更是推动城市发展、产业运作与社会繁荣的新引擎。”古德梅尔说。

电力研究院（EPRI）总裁兼首席执行官尔沙德·曼苏尔指出，阿联酋具备引领清洁能源与人工智能融合新时代的核心要素。他举例称，阿联酋拥有“巴拉卡核电站”“穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆太阳能园区”等标志性项目，并汇聚了包括G42在内的多家本地及国际科技、人工智能领军企业。

这种领导力源自阿联酋完善的国家战略框架。为实现2050年气候中和目标，阿联酋能源部门经历了多个关键阶段，包括发布并更新《阿联酋能源战略》、启用巴拉卡核电站、推出氢能领导路线图及《阿联酋氢能国家战略2050》等多项举措与政策。

《阿联酋能源战略2050》旨在到2030年将可再生能源占比提升三倍，并在同一时期投入1500亿至2000亿迪拉姆的本地投资，以应对因经济高速增长带来的能源需求上升。

这一雄心壮志体现在一系列重大项目中，包括全球最大聚光太阳能电站“努尔阿布扎比”项目，以及全球单体规模最大的“穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆太阳能园区”。此外，“马斯达尔城”被设计为全球最具可持续性的城市之一，成为依托清洁能源与绿色科技的未来城市样板。

阿联酋的投资布局不仅限于能源生产领域，还扩展至可持续交通。国家积极推动绿色公共交通系统和电动汽车普及，其中“迪拜地铁”是区域内规模最大的公共交通项目之一，有效缓解交通拥堵并减少碳排放。

