阿布扎比技术创新研究院成功试射阿联酋首台液体燃料火箭发动机

阿通社阿布扎比2025年10月6日电 阿布扎比先进技术研究委员会旗下的技术创新研究院（TII）宣布，成功完成阿联酋首台液体燃料火箭发动机的设计、制造与测试，这一具有里程碑意义的成就标志着阿联酋在航天推进技术领域迈出关键一步，进一步巩固了国家在航天产业的自主研发能力。

液体燃料火箭发动机是现代航天探索的核心技术，也是开发可重复使用发射系统的基础，从而实现对太空的持续、安全和经济性进入。通过掌握这项技术，阿联酋现已具备自主设计轨道机动、卫星定点与姿态控制等关键推进系统的能力，为未来登月及火星任务奠定技术基础。

这款新型发动机为250牛顿级液体燃料推进器，其推力相当于在地球表面提升25公斤物体的力量。该发动机完全由阿联酋本土设计与研发，主要用于小型卫星推进与轨道机动系统，是发展空间移动与控制能力的重要支撑。

在一系列严格测试中，该发动机实现了94%的燃烧效率，并顺利完成50多次点火测试，展现出高精度的设计与卓越的可靠性，为未来在太空应用奠定坚实基础。

TII首席执行官纳吉瓦·阿拉吉博士表示，这款发动机不仅是一次工程突破，更是阿联酋自主航天能力的重要里程碑，为未来多种太空任务提供动力支持。她指出：“通过在阿布扎比发展此项技术，我们正在构建国家级航天技术体系，确保本国人才在塑造太空未来中发挥核心作用。”

研究院在阿布扎比建立了液体燃料火箭发动机项目，汇聚了一支由阿联酋工程师与国际专家组成的团队，旨在形成本土知识体系，培养新一代航天创新人才，推动阿联酋航天科研能力持续发展。

该项目是研究院更宏大使命的一部分——建设国家级航天推进能力。其重点包括扩展推进系统设计、研发具备再生冷却系统（Regenerative Cooling）的发动机，并最终实现自主、重复进入太空，以支持科学、商业及深空探测任务。

技术创新研究院航天与推进系统研究中心首席研究员伊利亚斯·楚萨尼斯博士表示，阿联酋首台液体燃料火箭发动机的成功点火是国家航天事业的历史性成就，证明了阿联酋掌握先进推进技术的能力。“这一成果凝聚了我们科研团队的持续努力，体现了国家在航天科研领域的领导力。”

他补充说：“随着本地测试设施的建设，我们正稳步推进更大型推进系统的开发与创新技术研究，为轨道任务及深空探索提供支撑。这是阿联酋航天征程的自豪时刻，也是迈向更加宏伟太空未来的新起点。”

目前，初步测试已在英国Airborne Engineering公司设施中完成，作为国际合作项目的一部分。而未来将在阿联酋境内建设专用测试基础设施，以开展冷流试验（Cold-flow）与发动机点火测试，实现航天推进创新的本土化。

根据研究院的技术路线图，下一阶段将扩大推进系统规模，开发更高推力发动机，转向使用低温燃料（Cryogenic Propellants），并支持深空任务，进一步彰显阿布扎比在全球太空探索领域的积极与引领角色。