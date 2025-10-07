穆巴达拉能源公司发布2024可持续发展报告 温室气体排放降36.5%

阿通社阿布扎比2025年10月7日电 总部位于阿布扎比的国际能源公司穆巴达拉能源公司宣布，在环境、社会与公司治理（ESG）领域取得显著进展，其中包括在2024年实现温室气体排放量减少36.5%（涵盖第1与第2范围）的成果。

根据公司发布的《2024年度可持续发展报告》，穆巴达拉能源在健康与安全、社区投资及公司治理等方面也取得了重要成就，进一步巩固其全球能源行业可持续发展的领先地位。

除总排放量下降外，公司在排放强度方面也实现显著改善，从每千桶油当量15.57吨二氧化碳当量降至6.95吨，降幅达55%，得益于其减碳举措与生产效率提升。同时，公司在运营组合中还实现了12.8%天然气燃烧量削减。

穆巴达拉能源公司董事总经理兼首席执行官曼苏尔·穆罕默德·阿勒哈迈德表示，在全球能源行业快速转型的背景下，与可信赖的合作伙伴共同推动负责任的能源发展尤为关键。公司始终将可持续发展及ESG标准置于核心运营之中。

他指出，本年度报告主题为“人民、能源、影响”，体现公司致力于提供可靠且低碳的能源，既满足能源安全需求，又助力能源转型进程，同时强调“人”和“社会影响”应成为公司使命的核心。

穆巴达拉能源在健康与安全领域保持卓越记录，并持续投资员工福祉与能力建设。截至目前，其社区项目已惠及逾100万人，充分展现公司以人为本、兼顾社会责任的企业文化。

在环境方面，公司实现56%废弃物回收率，通过强化废物管理实践取得进展，并制定和实施了首个碳定价政策，以支持减排战略与决策体系。

在社会责任领域，公司继续保持自成立以来零死亡记录，平均每名员工年度培训时长达64小时，显示其在员工安全与职业发展方面的长期投入。公司还保持团队多元化，员工来自32个国家，女性比例高于行业平均水平。

在治理方面，公司已连续六年未发生任何数据泄露事件，并成立环境、社会与治理委员会（ESG委员会），由高层管理层领导，负责制定明确的减排绩效指标，将所有可持续发展维度整合至统一框架之下。

2024年报告按照全球报告倡议组织（GRI）标准编制，并部分参照国际可持续性准则理事会（ISSB）发布的IFRS S2气候披露标准，以提升披露质量并与国际最佳实践接轨。

报告还系统评估了穆巴达拉能源在2024年度的运营、环境、社会、人才与治理等方面的关键绩效指标，并详细分析了公司在推动联合国可持续发展目标（SDGs）方面的贡献。