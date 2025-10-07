中国南玻集团将在阿布扎比建设智能节能玻璃工厂

阿通社阿布扎比2025年10月7日电 阿布扎比哈利法经济区（KIZAD）今日宣布，中国南玻集团（CSG）将在其园区内建立一家首个海外智能制造工厂，专注生产节能玻璃及新型材料。

南玻集团计划在阿布扎比穆萨法工业区（ICAD-1）投资3亿迪拉姆建设工厂，预计将创造400个专业及技术岗位，以支持阿布扎比推动工业增长和经济多元化的战略目标。

该工厂占地面积约9.5万平方米，将成为南玻集团的区域生产中心，专门制造高性能、节能型建筑玻璃。

工厂预计每年可生产超过500万平方米的镀膜玻璃、夹层玻璃和中空玻璃，用于支持阿联酋、海湾国家、欧洲、非洲及美国的建筑与基础设施项目。

阿布扎比港口集团经济城与自贸区首席执行官阿卜杜拉•哈米利表示，南玻集团的投资充分体现了国际企业对阿布扎比工业战略的信任，也印证了KIZAD集团作为区域先进制造业中心的地位。新工厂将推动高质量玻璃制造本地化，增强阿联酋工业体系的自给能力，并进一步提升阿布扎比在全球价值链中的地位。

他指出，KIZAD集团正持续强化自身作为可持续企业理想目的地的定位，吸引希望拓展中东、非洲及亚洲市场的全球领军企业。南玻项目的落地，将助力阿联酋发展节能玻璃制造业，满足地区建筑行业对绿色建筑与清洁能源材料的日益增长需求。

南玻集团副总裁兼财务总监王文欣表示，阿布扎比是集团在中东启动首个工业项目的理想地点。KIZAD提供世界级基础设施、先进物流服务及优越区位条件，靠近关键的区域与国际市场。

她补充道，南玻节能玻璃已被广泛应用于世界多地地标性建筑。新工厂将采用全自动智能化生产线和国际领先的镀膜技术，建成后将跻身全球最先进玻璃制造基地之列。

她指出，阿布扎比工厂将主要面向阿联酋与海湾市场供应高品质节能玻璃产品，同时推动本地产业链发展，促进区域制造业长期可持续增长。

新厂计划于2026年底投产，届时将为阿联酋房地产开发商提供本地制造的高品质建筑玻璃，进一步减少地区对进口产品的依赖。