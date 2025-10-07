国家媒体办公室主席会见RedBird IMI与All3Media高管

阿通社阿布扎比2025年10月7日电 国家媒体办公室主席兼阿联酋媒体委员会主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布蒂·阿勒哈迈德阁下在阿布扎比国家媒体办公室总部会见了RedBird IMI首席执行官杰夫-扎克及“All3Media”首席执行官简·图尔顿。

双方在会谈中讨论了媒体、影视制作及数字内容等领域的合作与经验交流机会，并探讨了与阿联酋媒体机构加强伙伴关系的途径，以推动内容产业发展，支持以阿联酋为总部的联合项目。

会议还探讨了通过即将在12月于阿布扎比举办的“Bridge峰会”推进未来合作与伙伴关系的前景。该全球性媒体盛会将汇聚来自世界各地的思想领袖、媒体专业人士及内容创作者，共同探讨媒体行业的未来发展。

双方一致认为，Bridge峰会为拓展全球媒体未来对话、强化媒体在多平台内容生产与分发中的积极作用提供了战略契机。

阿勒哈迈德阁下表示：“阿拉伯联合酋长国将媒体视为国家全面发展的支柱之一，致力于建设一个现代化媒体体系，以体现国家价值观，契合经济、文化与社会转型，巩固其在全球舞台上平衡而具影响力的地位。”

他补充说：“阿联酋未来媒体愿景强调在技术进步、公信力与高质量内容之间实现平衡，使国家媒体体系成为专业化、国际合作与基于知识和相互尊重的积极影响力典范。”

阿勒哈迈德阁下强调，阿联酋致力于加强与全球主要媒体公司和机构的合作，按照国家战略愿景，从阿联酋出发，为国际受众生产高质量、世界级的内容，展现国家的文化多样性与发展成就，进一步巩固阿联酋作为区域及全球媒体产业枢纽的地位。

据悉，RedBird IMI是由美国RedBird Capital Partners与International Media Investments，简称IMI）共同成立的合资企业，总部设在阿布扎比。

与此同时，RedBird IMI于去年以15亿美元的交易金额收购了“All3Media”公司。All3Media是全球领先的独立影视制作与发行公司之一，其共同股东包括华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery, Inc.）和Liberty Global有限公司。