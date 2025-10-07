阿布扎比代表团在纽约签署多项协议

阿通社纽约2025年10月7日电 由阿布扎比经济发展局牵头的阿布扎比经济代表团在访问纽约期间，与美国多家知名金融、科技及商业机构签署合作协议，旨在进一步加强双方经贸与投资关系。

代表团在访问期间举行了40余场会谈，并参加了由阿布扎比证券交易所集团与摩根士丹利联合主办的全球投资者大会。会议吸引了15家市值超过3000亿美元的公司参与，并安排百余场与美国主要机构投资者的双边会谈。

阿布扎比经济发展局主席艾哈迈德·贾西姆·扎阿比阁下表示，阿联酋与美国的合作基础坚实，双方在新兴技术、先进制造、金融服务及可持续能源等领域合作空间广阔。过去五年，阿布扎比与美国的非石油贸易增长28.4%，美资企业数量年均增长52.9%。

扎阿比强调，这一持续增长反映了阿联酋与美国之间合作的深度与稳固性。将继续致力于深化双边关系，支持企业界和投资者实现增长、繁荣与拓展。

由阿布扎比投资办公室与阿布扎比全球市场联合举办的“阿布扎比—纽约投资论坛”，为首席执行官、大型投资者及机构提供了一个理想平台，以探索新的合作机遇并加强美国与阿布扎比之间的伙伴关系。

据统计，2024年阿联酋与美国贸易额增长8.5%，达344亿美元。阿联酋仍是美国在中东地区最大贸易伙伴，双边经贸往来覆盖美国全部50个州，支持超过18.4万个就业岗位。