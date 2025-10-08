阿布扎比将举办第二届全球食品周 聚焦全球粮食安全与可持续发展

阿通社阿布扎比2025年10月8日电 在副总统、副总理、总统办公厅主任兼阿布扎比农业与食品安全局董事会主席谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的赞助下，阿布扎比国家展览公司将携手阿布扎比农业与食品安全局，于2025年10月21日至23日举办第二届“全球食品周”。

本届活动将汇聚全球农业与食品领域专家、创新者与决策者，共同探讨粮食安全、农业可持续与技术创新等重大议题，进一步巩固阿布扎比作为全球粮食可持续对话与合作重要平台的地位。

阿布扎比农业与食品安全局代理总干事塔里克·艾哈迈德·阿米里博士表示，全球食品周体现了阿布扎比在推动全球可持续粮食体系和加强国际粮食安全方面的坚定承诺。活动将促进知识交流与经验分享，助力实现可持续发展目标。

他指出，全球食品周已成为应对粮食挑战、构建战略合作、展示农业科技与韧性供应链的重要平台。阿布扎比持续引领智慧农业与可持续转型，推动政府与私营部门携手创新，打造更加安全、灵活的全球粮食体系。

阿布扎比国家展览公司董事总经理兼首席执行官胡迈德·马塔尔·扎希里表示，全球食品周是阿布扎比强化其全球农业与粮食创新中心地位的重要契机。活动吸引来自世界各地的专家与企业，共同研讨应对粮食挑战的可行方案，助力构建更加绿色可持续的未来食品系统。

他介绍，第二届全球食品周将在内容与规模上全面升级，涵盖多场高端会议、展览与创新展示，推动国际合作与行业发展。活动期间，阿布扎比还将首次推出区域内首个蛋白质替代平台，并举办农业科技论坛及农业投资峰会。

据主办方介绍，首届全球食品周吸引了超过3.4万名参观者，1900多个品牌参展，签约交易额达62亿迪拉姆。今年的活动有望再创新高，呈现更具国际影响力的农业与食品产业盛会。

本届全球食品周还将呈现丰富的配套活动，包括阿布扎比国际食品展、全球食品政策圆桌会议等，为来自世界各地的政府代表、企业领袖、科研机构与创新团队提供深入交流的平台，共同推动构建更加可持续、公平与安全的全球粮食体系。