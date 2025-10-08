阿联酋与谷歌合作 为大学生免费开放AI工具

阿通社迪拜2025年10月8日电 阿联酋政府宣布与谷歌公司达成战略合作，将向全国大学生免费提供谷歌最先进的生成式人工智能工具 “Gemini” 的付费高级版本。此举是阿联酋为构建先进人工智能人才体系、推动人工智能战略目标所做的努力的一部分。

阿联酋人工智能、数字经济及远程工作应用国务部长奥马尔·苏尔坦·奥拉马阁下强调，在阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的领导下以及副总统兼总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下的指示，阿联酋始终坚持“以人为本”的发展理念，把为社会与人才提供人工智能工具作为实现全球领先地位的优先方向，通过人工智能赋能技能提升、能力建设和效率提升，加速各领域的创新步伐。

他表示，阿联酋政府已制定清晰的未来愿景，通过发展全球战略伙伴关系，营造一个鼓励学习和领先的创新环境，以推动国家目标加速实现，并将阿联酋打造成全球利用技术服务社会的典范。

谷歌中东和北非区董事总经理安东尼·纳卡什证实，人工智能和教育相关话题在阿联酋社会受到了广泛关注。谷歌的搜索指标显示，在过去两个月，该国对人工智能和学习相关主题的搜索量同比增长了110%。

安东尼表示，这种显著增长表明学生和教师对体验现代技术的兴趣日益增加。他强调与阿联酋政府的战略合作至关重要，能让全国大学生受益于“Gemini”应用程序的最新模型和功能，支持他们在学习旅程中的创新。

为了赋能学生在学习中利用先进的生成式人工智能技术，阿联酋的大学生将能够免费使用 “Gemini 2.5 Pro” 模型。该模型是目前最先进的模型之一，可用于生成内容、文本、图像、带音频的视频，并提供高级方法来加强研究和支持深度专业报告，同时提供高达2太字节（TB）的存储容量。

此外，该免费优惠还包括使用 “NotebookLM” 工具来整理学生的学习资料，提供五倍于普通模型的音频和视频摘要，并简化日常任务和加强写作能力。

所有18岁以上的阿联酋大学生，可于今年12月9日前通过提交大学信息和个人电子邮件进行注册，即可获得从注册之日起为期一年的免费订阅。

感兴趣的学生可通过以下链接申请：(http://gemini.google/students)。