阿联酋总统与科威特埃米尔就兄弟关系及地区局势举行会谈

阿通社科威特2025年10月8日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下8日在科威特会见科威特埃米尔谢赫米沙勒·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫殿下，双方就两国关系及各领域合作深入交换意见，重点探讨发展与经济合作，以推动两国共同利益、造福两国人民。

会谈在白杨宫举行。科威特埃米尔殿下对谢赫穆罕默德殿下的来访表示热烈欢迎。双方进行了亲切友好的交谈，体现出两国领导人和人民之间的深厚兄弟情谊。

双方就中东地区局势及一系列地区和国际问题交换意见，强调支持一切旨在推动加沙地带停火、实现基于“两国方案”的全面公正和平的努力，并指出应以国际社会对巴勒斯坦国日益增长的承认为基础，推动实现巴勒斯坦人民的和平与稳定愿望。

双方还讨论了海湾阿拉伯国家合作委员会事务，重申两国将继续支持加强海合会团结与合作的举措，促进地区共同发展与繁荣。

会谈后，科威特埃米尔殿下设宴款待谢赫穆罕默德殿下及随行代表团。

出席会谈和午宴的阿联酋代表团成员包括：副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；副总理兼内政部长谢赫赛义夫·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；总统办公厅发展事务和烈士家属副主任谢赫齐亚布·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；谢赫扎耶德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬阁下，以及多位部长和高级官员。

访问结束后，谢赫穆罕默德殿下离开科威特，科威特王储谢赫萨巴赫·哈立德·哈马德·萨巴赫殿下等到机场送行。