哈伊马角酋长向埃及总统致贺电

阿通社阿布扎比2025年10月9日电 阿联酋联邦最高委员会成员、哈伊马角酋长谢赫萨欧德·本·萨格尔·卡希米殿下向阿拉伯埃及共和国总统阿卜杜勒法塔赫·塞西阁下致贺电，祝贺哈立德·埃纳尼博士当选联合国教育、科学及文化组织总干事。