国际商标协会在迪拜设立中东和北非区域办事处

阿通社迪拜2025年10月9日电 国际商标协会中东及北非地区主席查尔斯·沙班表示，在迪拜设立该协会区域办公室，是其全球战略的重要里程碑，将有助于加强在本地区的存在，支持创新体系建设，并促进新兴市场知识产权保护。

沙班指出，区域办公室的成立将使协会能够更好地服务于来自本地区263家机构的837名会员，并扩大与政府部门、私营企业及学术机构的合作，推动知识型经济的发展。

他在接受阿联酋通讯社采访时表示，区域办公室本周初在迪拜国际金融中心正式启用。选择迪拜作为总部所在地，源于其完善的基础设施、政府对知识产权立法的强力支持以及连接区域与全球市场的战略区位优势。

沙班补充说，协会已与经济与旅游部、迪拜商会及阿联酋知识产权协会建立紧密合作关系。

他指出，协会通过新办公室将进一步加强打击假冒商品的力度，推进数字治理机制建设，并协助成员国制定国家知识产权战略。埃及和沙特阿拉伯是该地区最早出台此类战略的国家之一。

沙班表示，中东及北非地区国内生产总值约达5.2万亿美元，是保护商标和发展创意经济的重要市场。预计该地区消费者市场规模将从2023年的7680亿美元增长至2032年的1.4万亿美元，主要得益于医疗、能源、金融科技和通信等行业的多元化发展。

他强调，在区域正加速向创新与经济多元化转型的背景下，知识产权保护已成为吸引投资与促进创业的关键因素。迪拜办公室的成立将为协会筹备2029年在迪拜举行的年会发挥重要作用，该会议将成为全球交流创新经验与知识产权最佳实践的重要平台。