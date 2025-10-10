IUCN法国委员会在阿布扎比大会分享生态保护经验

阿通社阿布扎比2025年10月10日电 国际自然保护联盟（IUCN）法国委员会参加在阿布扎比举行的“2025年世界自然保护大会”，旨在推广民间社会在自然保护领域的实践经验，拓展国际合作伙伴关系，并交流生态保护经验。

国际自然保护联盟法国委员会副主任本杰明·孔内尔特在接受阿联酋通讯社采访时表示，委员会依据国际联盟的运作模式，在法国国内推动自然保护工作，建立了与国际组织相同的架构和委员会体系，以适应本国的实际需求。

他介绍说，委员会的主要工作涵盖保护区管理、濒危物种红色名录编制、自然为本的解决方案开发等领域。此次出席阿布扎比大会的目的，是展示其经验成果，推动与国际社会在生态保护领域的深入合作。

孔内尔特指出，委员会未来重点推广“自由进化”理念，即让自然过程在无人工干预的情况下自由运行。他透露，大会期间将举办相关专题活动，推动这一理念成为国际自然保护标准。

据介绍，接下来的会议将举行10场专题研讨，围绕保护区建设、基于自然的解决方案、物种保护以及“同一健康”理念等主题展开，并将与多家法国企业联合举办活动，共同支持生物多样性保护战略。

孔内尔特强调，民间社会在生态保护中发挥着关键作用。他表示，正如阿布扎比所展现的那样，社会各界凝聚合力，能够有效推动各国加快自然保护与生态治理步伐。