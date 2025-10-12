阿联酋总统向卡塔尔埃米尔致唁电 对外交官遇难表示哀悼

阿通社阿布扎比2025年10月12日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下向卡塔尔国埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼殿下致唁电，对卡塔尔代表团多名外交官在阿拉伯埃及共和国沙姆沙伊赫市遇难表示诚挚哀悼和真挚慰问。