阿联酋总统向卡塔尔埃米尔致唁电 对外交官遇难表示哀悼

\u963F\u901A\u793E\u963F\u5E03\u624E\u6BD42025\u5E7410\u670812\u65E5\u7535 \u963F\u8054\u914B\u603B\u7EDF\u8C22\u8D6B\u7A46\u7F55\u9ED8\u5FB7\u00B7\u672C\u00B7\u624E\u8036\u5FB7\u00B7\u963F\u52D2\u7EB3\u54C8\u626C\u6BBF\u4E0B\u5411\u5361\u5854\u5C14\u56FD\u57C3\u7C73\u5C14\u8C22\u8D6B\u5854\u7C73\u59C6\u00B7\u672C\u00B7\u54C8\u9A6C\u5FB7\u00B7\u963F\u52D2\u8428\u5C3C\u6BBF\u4E0B\u81F4\u5501\u7535\uFF0C\u5BF9\u5361\u5854\u5C14\u4EE3\u8868\u56E2\u591A\u540D\u5916\u4EA4\u5B98\u5728\u963F\u62C9\u4F2F\u57C3\u53CA\u5171\u548C\u56FD\u6C99\u59C6\u6C99\u4F0A\u8D6B\u5E02\u9047\u96BE\u8868\u793A\u8BDA\u631A\u54C0\u60BC\u548C\u771F\u631A\u6170\u95EE\u3002