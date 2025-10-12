阿联酋出席在南非举行的二十国集团贸易投资部长会议

阿通社南非格奎贝哈2025年10月12日电 外贸部长塔尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下重申，阿拉伯联合酋长国坚定支持以规则为基础的开放贸易体系，认为其是推动全球各国实现长期可持续发展的关键动力。

泽尤迪阁下率领阿联酋代表团出席在南非格奎贝哈举行的二十国集团（G20）贸易投资部长会议。

阿联酋是全球主要经济体，尤其是二十国集团成员国的可信赖合作伙伴。2025年上半年，阿联酋与G20国家的非石油外贸额达到2316亿美元，同比增长19.2%，较2024年同期显著上升，并较同年下半年增长3%，显示阿联酋对外贸易持续上行的稳健态势。

泽尤迪阁下在会议发言中介绍了阿联酋推动全球贸易合作的努力，包括倡导以合作方式应对当前贸易体系面临的挑战，强化并现代化供应链，提升全球贸易体系的可及性与公平性。

G20贸易与投资部长会议是成员国就贸易与投资议题开展磋商的重要平台，其成果将为11月举行的G20领导人峰会奠定基础。

阿联酋受本届主席国南非邀请，以嘉宾身份参加会议。由泽尤迪阁下率领的阿联酋代表团参加了多场专题会议，讨论制造业在实现可持续发展中的作用、包容性贸易与增长原则以及世界贸易组织改革的持续必要性。

泽尤迪阁下在发言中强调，应加强各国际组织之间的协作与成果协调，推动建立更加平衡的全球贸易体系。他指出，应在贸易政策中纳入发展议题，以确保所有国家共享全球贸易带来的机遇，同时支持促进可持续经济增长与增强经济韧性的倡议。

泽尤迪阁下表示，G20贸易与投资部长会议是识别全球贸易挑战与提出应对方案的重要平台。阿联酋将继续采取政策措施，确保供应链保持开放畅通，使贸易继续作为长期发展与增长的重要驱动力。

在相关背景下，联合国贸易和发展会议（UNCTAD）与经济合作与发展组织（OECD）联合发布的新报告强调了阿联酋推进的全面经济伙伴关系协定（CEPA）计划的重要性，认为该计划是促进全球贸易与投资便利化的典范，涵盖清洁能源、数字化转型与公共卫生等重点领域。

该报告由南非在其担任G20主席期间委托编制，特别指出阿联酋与印度、澳大利亚、土耳其及新西兰签署的伙伴关系协定是推动国际合作与可持续经济增长的最佳实践。

自2021年底启动全面经济伙伴关系协定计划以来，阿联酋已与多个新兴市场经济体签署31项贸易协定。

泽尤迪阁下在会议上指出，阿联酋正与至少10个非洲国家开展全面经济伙伴关系协定谈判，其中部分已完成签署，体现了阿联酋贸易政策对区域价值链发展的支持。他还强调，阿联酋在全球70个国家投资了168亿美元用于可再生能源项目，彰显其支持可持续制造业与能源供应的坚定承诺。

会议期间，泽尤迪阁下分别会见世界贸易组织、欧盟、日韩、加拿大、印尼和瑞士等方面代表。

G20成员国占全球国内生产总值的85%、国际贸易的75%及全球人口的三分之二，在塑造世界经济格局中发挥关键作用。2025年上半年，阿联酋与G20国家非石油贸易额同比增长19.2%，达2316亿美元，进一步巩固了其全球贸易枢纽地位。

截至2024年底，阿联酋非石油外贸总额达到8169亿美元，比2023年增长14.6%，增幅为全球贸易平均水平的近五倍。