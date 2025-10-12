叙利亚时隔15年重返全球科技舞台 亮相迪拜“Expand North Star”

阿通社迪拜2025年10月12日电 叙利亚时隔15年首次亮相全球科技盛会，在迪拜举办的“Expand North Star”展会上设立国家展馆，展示其初创企业与技术创新潜力。这一全球最大初创企业与投资者盛会为创新者提供了广阔的成长与融资平台，助力全球数字经济发展，巩固迪拜作为科技与创新中心的国际地位。

由迪拜世界贸易中心主办、迪拜数字经济商会承办的本届展会中，叙利亚展馆汇聚了来自叙利亚境内外的多家初创公司与科技项目。

SYNC非政府组织执行委员会成员努尔·哈提卜在接受阿联酋通讯社采访时表示，此次叙利亚展馆的亮相，是叙利亚在全球科技领域15年来的首次正式亮相，具有里程碑意义。她介绍说，展馆由SYNC组织支持，该组织计划在未来五年内为叙利亚人创造2.5万个科技领域就业机会，同时帮助青年提升技术能力。

哈提卜指出，SYNC成立于数月前，并在美国注册为非营利组织，旨在连接全球从事科技工作的叙利亚人，尤其是硅谷的专业人士与叙利亚本土从业者之间的交流合作，实现经验与知识共享。

她补充说，SYNC目前已在柏林、伦敦、迪拜、利雅得、巴塞罗那及叙利亚本地设立分支机构与工作组，所有成员均以志愿者身份参与，致力于汇聚叙利亚科技力量，构建具备区域与国际竞争力的数字生态体系。

哈提卜表示，此次叙利亚参展获得叙美商会及多家科技企业的支持，项目完全由旅居阿联酋的叙利亚人志愿推动完成。

SYNC驻迪拜代表穆罕默德·卡萨瓦尼介绍，叙利亚展馆重点展示“Silk Link ”项目，这是一项战略性计划，旨在通过光纤电缆连接欧洲与亚洲，使叙利亚成为区域通信枢纽，从而提升本地与区域互联网速度与质量。

他还提到，展馆展示了另一项旨在提升数字网络性能、扩大互联网覆盖范围的计划，其技术水平达到国际标准。同时，展区还呈现了多项政府及私营部门倡议，以推动数字创业与初创项目发展。

卡萨瓦尼表示，叙利亚参与“Expand North Star”是向全球投资者和科技公司展示其创新能力的独特机会，叙利亚的亮相反映出其积极开放与合作的姿态，以及重建现代数字经济的决心。