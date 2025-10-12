多国代表：迪拜“Expand North Star”为初创企业打开全球市场大门

阿通社迪拜2025年10月12日电 多国参展代表在迪拜举行的“Expand North Star”展会上表示，该活动是全球初创企业进入国际市场的重要战略门户。代表们指出，阿拉伯联合酋长国优越的营商环境，已成为创新型企业寻求增长、投资及区域与全球扩张的首选目的地。

多位参展代表在第十届“Expand North Star”首日活动期间接受阿联酋通讯社采访时表示，展会作为全球规模最大的初创企业与投资者盛会，集中展示了寻求落地与成长空间的各类创新技术与解决方案。

巴基斯坦信息与通信技术部下属“Ignite创新署”首席创新与战略官穆罕默德·比拉勒·阿巴西（介绍，巴基斯坦此次携十家初创企业参展，这些企业专注于电动汽车、人工智能、金融科技及健康技术等领域。

阿巴西补充说，另有40多家巴基斯坦企业同期参加在迪拜世贸中心举办的“GITEX”展览，旨在建立新伙伴关系、吸引投资，并帮助初创企业拓展国际市场。他指出，迪拜正成为巴基斯坦企业进入地区及全球市场的理想门户，阿联酋完善的创新生态系统为企业发展提供了强大动力。

厄瓜多尔创新与技术商会执行主任吉赛拉·蒙塔尔沃表示，这是厄瓜多尔首次参加“Expand North Star”，希望借此展示该国除传统出口产品外，在科技领域的新面貌。

蒙塔尔沃介绍，厄瓜多尔代表团包括20家从事健康科技、旅游科技、金融科技及智能出行等领域的初创和技术企业，大多数公司目前向北美市场出口服务，期望通过此次在迪拜的亮相，拓展至中东和亚洲市场。她补充说，此次参展正值厄瓜多尔驻阿联酋大使馆成立六个月之际，体现了两国关系的快速发展以及厄瓜多尔深化与阿联酋在经济与科技领域合作的意愿。

韩国安养市商务署署长申永信表示，安养市位于首尔附近，本次率十家专注于技术与人工智能领域的中小企业参展，旨在帮助它们进入国际市场并展示创新成果。

他介绍说，参展的韩国企业展示了多款基于人工智能的应用，包括智能停车管理系统、照明监控技术及AI辅助护肤解决方案等。他强调，此次参展是加强韩国与阿联酋在技术与投资领域合作的重要一步。