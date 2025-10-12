“e&集团”亮相GITEXGlobal 2025 展示90项创新科技

阿通社阿布扎比2025年10月12日电 “e&集团”在“2025海湾信息技术展（GITEX GLOBAL 2025）”展会上展示了一系列创新技术解决方案和互动体验，展现其构建安全、可持续数字未来的愿景，并巩固其作为区域及全球科技创新领导者的地位。

“e&集团”首席执行官哈提姆·杜维达尔在接受媒体采访时表示，今年集团参加“GITEXGLOBAL”的目的，是为参观者提供非凡体验，展示90多项涵盖人工智能、先进通信、云计算、金融科技及综合数字解决方案的现场技术成果，以支持数字经济发展并助力社会赋能。

杜维达尔介绍说，“e&集团”展区呈现了在智能出行与未来机器人领域的前沿成果，包括类人机器人、客户服务机器人、工业安全机器人，以及面向“决心者”（即特殊需要人士）的创新，如智能仿生肢体与人工智能神经支持解决方案。此外，还展示了适用于智慧城市的自主机器人与第五代网络机器人。

他指出，观众将见证200G PON网络的发布，该技术通过光纤提供超高速连接，进一步确立“e&集团”在未来固定网络领域的领先地位，并为工业城市与多千兆家庭提供解决方案。展会还将现场展示5.5G先进技术、下一代光纤通信演进成果以及首批融合感知与通信的前沿技术，为第六代通信奠定基础。同时，“e&集团”还推出面向智慧城市和可持续产业的解决方案，包括基于第五代网络的安全通信、工业4.0自动化及可持续数据基础设施等，并展示涵盖远程诊疗与人工智能医疗诊断的智慧医疗服务。

“e&集团”展台还为观众提供沉浸式体验，包括三维全息影像展示、数字支付平台与智能服务、人工智能情绪分析舱、智能自动化应用、AI代理及房地产科技，充分体现了集团在融合先进技术与用户体验方面的创新领导力。

杜维达尔强调，“e&集团”的愿景是将第五代网络与人工智能等先进技术整合于强大的创新平台之上，推动新型解决方案的诞生，丰富人类生活，促进社会进步，并深化与政府及机构在数字化转型领域的合作。

他援引联合国贸易和发展会议的预测指出，到2033年，全球人工智能市场规模预计将达4.8万亿美元，这显示出加快推动这一革命性技术在关键行业中应用的重要性。